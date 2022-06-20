نتائج الثانوية العامة قطر 2022 الأن لجميع الطلاب على بوابة خدمات الجمهور الإلكترونية

تتزايد عمليات البحث الآن عن موعد إعلان نتائج ثانوية قطر 2022 ، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية عمليات بحث مكثفة من قبل جميع طلاب الثانوية العامة القطريين للوقوف على معدلاتهم هذا العام الدراسي ، وتلك المرحلة التعليمية التي من أهم المراحل في حياة الطلاب ، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في قطر رسميًا موعد إعلان النتائج ، بعد أن عاش الطلاب وأولياء أمورهم في حالة من القلق والترقب في مختلف المدن القطرية ، وفي أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، في بيان رسمي ، أن نتائج الثانوية القطرية ستكون متاحة إلكترونيًا عبر الموقع المعتمد. مقدمة من وزارة التربية والتعليم القطرية ، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

نتائج الثانوية العامة قطر 2022

وفي السياق ذاته ، أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية ، أنه من المنتظر إعلان نتائج الثانوية العامة قطر 2022 رسميًا لجميع الطلاب ظهر يوم الاثنين المقبل 20 يونيو 2022 ، وذلك من خلال عقد مؤتمر صحفي موسع تم خلاله سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل ، ويقود المؤتمر وزير التربية والتعليم القطري ومجموعة من قيادات ومديري التعليم في قطر. الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت رسميًا انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة وتقييم الدرجات في جميع المواد المخصصة للطلاب خلال هذا العام الدراسي اعتبارًا من يوم السبت 18 يونيو 2022 ، وهي جارية. الآن يتم اعتماد النتائج تمهيدا لإعلانها عبر الموقع.

رابط للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في قطر 2022

كما ذكرنا سابقًا ، فقد وفرت وزارة التربية والتعليم رابطًا خاصًا للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر 2022 من خلالها ، وباتباع الخطوات التالية يمكن الحصول على النتائج بسهولة: