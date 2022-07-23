نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن .. رَابِطْ الاستعلام عن نتائج ثالث ثانوي فِيْ اليمن عبر موقع moe.gov.ye

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن. نحن نراقبها من أجلك فِيْ هذه المقالة من خلال موقع “علمني”. حيث ينتظر العديد من الطلاب من مختلف المحافظات اليمنية إعلان نتائج الثانوية العامة اليمنية. وذلك بعد انتهائهم من أداء امتحانات العام الدراسي الحالي 2022. تخطط وزارة التربية والتعليم اليمنية لإعلان نتائج طلاب القسم الأدبي والعلمي للمرحَلْة الثانوية خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقعها الإلكتروني.

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

فِيْ إطار التعرف على تفاصيل إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن، تجدر الإشارة إلى أن امتحان الصف الثالث الثانوي فِيْ اليمن. وشارك فِيْ الدورة ما يقرب من 191.510 طالب وطالبة من الشعبة الأدبية والعلمية. وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم اليمنية، فبعد انتهاء الامتحانات، بدأت الوزارة عملية تصحيح الامتحانات وتتبع درجات الطلاب فِيْ جميع المحافظات. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن نتائج الثانوية العامة اليمنية 2022، بمجرد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، فِيْ المستقبل القريب. تتيح الوزارة للطلبة إمكانية التحقق من النتائج إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت.

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

وفِيْ يونيو الماضي، أجرى طلاب السنة الثالثة الثانوية فِيْ اليمن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي الذي أقيم فِيْ محافظات مختلفة فِيْ اليمن، مثل صنعاء وتعز والبيضاء والجوف وعمران وشبوة. . يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة للقسم الأدبي بدأت فِيْ اليوم الثاني من شهر يونيو الماضي 2022، فِيْما بدأت اختبارات القسم العلمي فِيْ اليوم الخامس من نفس الشهر.

نتائج الثانوية العامة اليمنية

أشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية إلى أن محافظة عدن شهدت أكبر عدد من المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022، حيث بلغ عدد الطلاب ما يقرب من 85 ألف طالب وطالبة فِيْ الصف الثاني عشر. وأشار إلى أنه تم توزيع الطلاب على نحو 856 مركز اختبار تحت إشراف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

رَابِطْ الاستفسار عن نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

تسمح وزارة التربية والتعليم للطلاب بة نتائج الثانوية العامة اليمنية 2022 من خلال الموقع الرسمي للوزارة moe.gov.ye أو من خلال موقع الإدارة العامة للامتحانات اليمنية yemenexam.com. هذان الموقعان اللذان سيتم من خلاله رفع نتائج الطلاب بحيث يمكن استشارتهم بالاسم ورقم المقعد.