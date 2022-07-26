نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن رَابِطْ res-ye.net وزارة التربية والتعليم اليمنية

انتهت الامتحانات العامة لشهادة الثانوية العامة فِيْ الجمهُورية اليمنية، وينتظرون الآن رفع نتائج الثانوية العامة 2022 إلى اليمن عبر المواقع الرسمية، حيث ينتظر حوالي 191.510 طالب وطالبة نتيجة السنة الثالثة الثانوية فِيْ اليمن للعام الحالي حوالي 191.510 طالب موزعين على 1300 مركز اختبار، كَمْا ينتظر أولياء الأمور ويبحثون عن أخبار التعليم، حيث تم تأجيل النتائج والإعلان الرسمي لمَوعِدها بسبب التأخير فِيْ بعض المدن اليمنية .

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

وبحسب جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي فِيْ اليمن للعام الدراسي 2022-2022، بدأت الامتحانات العامة لقسم الأدب فِيْ 14 مايو وانتهت فِيْ الثلاثين من الشهر نفسه، وكذلك القسم العلمي. . بدأوا فِيْ الرابع عشر من مايو الماضي وانتهت الامتحانات فِيْ 06/01/2022 ومنذ ذلك التاريخ لا يزال البحث عن مَوعِد استخراج نتائج الطلاب بحثًا رائعًا، ونتابع معكَمْ تاريخ الإعلان. من نتائج الشهادة اليمنية ونقدم لكَمْ الروابط لاستخراجها.

وزارة التربية والتعليم اليمن 2022

من المتوقع صدور إعلان وزارة التربية والتعليم حول نتائج الامتحانات العامة للمرحَلْة الثانوية العامة اليمنية مع رقم المقعد عبر الموقع الرسمي للوزارة، ومن المتوقع تحميل النتائج الوزارية واستخراج نتيجة الشهادة الثانوية فِيْ اليمن 2022 جزئينها كالآتي

أدخل الموقع القديم لوزارة التربية والتعليم.

أو تسجيل الدخول إلى نتيجة الطلاب اليمنيين من هذا الرَابِطْ.

واختيار القسم الذي تنتمي إليه (علمي – أدبي)

ثم اختر العام الدراسي إذا كان من 2022-2022.

ثم أدخل رقم المقعد فِيْ الحقل المخصص.

ثم اطلب رمز التحقق (لست روبرت).

ثم انقر فوق بحث.

نتائج الثانوية العامة بالاسم ورقم المقعد

يمكنك أيضًا التحقق من نتائج الطلاب اليمنيين 2022 فِيْ المدرسة الثانوية بالاسم عن طريق إدخال موقع النتائج العامة لامتحانات الثانوية العامة فِيْ الجمهُورية اليمنية للمحافظات المحررة للحصول على رقم المقعد فِيْ حالة نسيانه ويتم ذلك فِيْ الخطوات التالية