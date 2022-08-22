الآن.. نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن صنعاء والمحافظات موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية في الساعات الأخيرة عن نتائج الثانوية العامة 2022 في كافة المحافظات ، وذلك بعد الانتهاء من عملية تصحيح كافة الاوراق وتدقيقها، وحسب ما ورد بان نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن ستكون عبر رقم الجلوس فقط

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

رَابِطْ نتائج الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية نتائج امتحانات 2022، والتي تحتل حاليًا مكانة كبيرة فِيْ محرك البحث العالمي الشهِيْر Google، ومن خلال الرَابِطْ المرفق أدناه، سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 صنعاء، تعز، عدن، حضرموت، نتائج الثانوية العامة 2022 الحديدة، أبين، إب، لحج، عمران، نتائج الثانوية العامة 2022، البيضاء، الجوف، مأرب، ريمة، صعدة وباقي المحافظات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم، يوم الأحد 23 محرم 1444 هـ، الموافق 21 أغسطس 2022، نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، بنسبة نجاح 86.91 بالمائة. هنأ وزير التعليم يحيى الحوثي جميع الطلاب والطالبات الذين اجتازوا الاختبار العام لمدرسة اليمن 2022.

استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

أفاد وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة بلغ 187878 طالبا وطالبة، وحضر الاختبار 175.085 طالبا وطالبة، وتغيب 12793 طالبا وطالبة، و 152.185 طالبا وطالبة. تم الاجتياز بنجاح. 22،927 طالب رسبوا فِيْ الامتحان.

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن، أوضح وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي، أن جميع الطلاب، ذكورا وإناثا، يمكنهم الحصول على نتائج الثانوية العامة فِيْ اليمن 2022، ابتداء من صباح الاثنين الموافق 22 أغسطس 2022، بالاتصال على الرقم الأرضي 160 أو بواسطة إرسال رقم Sit عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة عبر شبكة يمن موبايل على نفس الرقم.

نتائج الثانوية العامة اليمنية 2022

كشف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم صالح الوداعي خلال المؤتمر الصحفِيْ الذي عقد لإعلان نتائج السنة الدراسية الثانوية اليمنية بصنعاء 2022 عن قوائم بأسماء طلبة المرحَلْة الثانوية الأولى فِيْ اليمن. اليمن القسم العلمي والأدبي والإنجليزي.

صدرت نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن صنعاء الفترة الأخيرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمن، كما وان نسبة الدرجات لهذا العام مرتفعة قليلا مقارنة بدرجات العام الماضي، كما وتم عرض أسماء أوائل الطلبة لكافة التخصصات خلال المؤتمر الصحفي الخاص وزارة التربية والتعليم.