نتائج الحرس الوطني 1443 رجال بالخدمة العسكرية بالسعودية 2022

نتائج الحرس الوطني 1443 رجلاً المتقدمون للخدمة العسكرية عام 2022 وظائف عسكرية في مناطق مختلفة في المملكه العربيه السعوديه وفقًا للشروط والأحكام الموضحة أعلاه لجنة القبول والتسجيل الوزارة الحرس الوطني الذي أعلن عنه يوم الأحد 17 شعبان 1443 هـ الموافق 20 مارس 2022 وكان اخر موعد لتلقي الطلبات إلكترونيا يوم الخميس 21 شعبان 1443 الموافق 24 مارس 2022 ولمدة 5 أيام وذلك لحاملي شهادات البكالوريوس والدبلومات والدبلومات الثانوية وما يعادلها ، وقد ازدادت عملية البحث في الساعات الماضية بسبب تأخر نتائج الحرس الوطني بسبب انشغال القائمين عليها. شؤون المملكة في استقبال موسم الحج ، وفي ما يلي كل ما يتعلق بالاستعلام عن نتائج 2022.

رابط الاستفسار عن نتائج الحرس الوطني رجال الخدمة العسكرية في السعودية 2022

بالإضافة إلى ما سبق ، نرحب بالمتقدمين الإلكترونيين للانضمام في الخدمة العسكرية في رجال وظائف عسكرية 2022 في مناطق مختلفة في المملكه العربيه السعوديه يمكنهم الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني من خلال الخطوات التالية بالترتيب:

أولاً ، ادخل إلى بوابة التسجيل والقبول عبر الإنترنت على رابط التوظيف https://job.sang.gov.sa/registration. أيضًا ، املأ جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الحقول المعنية. أيضًا ، اختر رمز نتائج التصفية الأولية من القائمة الرئيسية. يتم كتابة رقم طلب مقدم الطلب أيضًا في الحقل المخصص لذلك. أيضا ، انقر فوق الرمز سؤال ثم اكتب رقم الهوية. أخيرًا ، سيظهر أمامك على الشاشة الأسماء المقبولة في البداية على الشاشة.

أسماء الذين تم قبولهم مبدئيًا في الحرس الوطني 2022

يمكنك الاستفسار عن أسماء المقبولين في البداية الحرس الوطني مباشرة من خلال الخطوات التالية

الاتصال الاول على الرقم: 4912222

على الرقم: 4912222 يمكنك أيضا محولة : 23415

: 23415 أخيرًا من خلال البريد الإلكتروني : http: //[email protected]

وظائف شاغرة للتقدم للحرس الوطني 2022

وحول أسماء المناصب العسكرية الشاغرة في وزارة الحرس الوطني كالآتي:

أولا: الوظائف العسكرية لحملة البكالوريوس

تخصص علم النفس. تخصص أيضا في العمل الاجتماعي.

ابرز شروط وظائف الحرس الوطني لحاملي شهادة البكالوريوس في السعودية

أولاً ، يجب ألا تقل الدرجة الأكاديمية للمتقدم عن جيد. وكذلك تقديم مستند يوضح الحضور الأكاديمي للمتقدم أثناء الدراسة ومدة الدراسة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها. أخيرًا ، أرسل بطاقة تصنيف صالحة.

ثانياً ، الوظائف العسكرية لحاملي الدبلومات

تخصص اتصالات خاص للخريجين كلية الاتصال.

أبرز شروط وظائف الحرس الوطني لحاملي دبلومات السعودية

أولاً ، تنطبق جميع الشروط العامة على المتقدم الحاصل على الدبلومات. كما يتم إرفاق جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجد.

ثالثاً: الوظائف العسكرية لحاملي شهادة الثانوية السعودية