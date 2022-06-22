نتائج الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات نتيجة الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري لنظام الثلاث والخمس سنوات

نتائج الدبلوم الفني 2022 جميع المحافظاتينتظر جميع طلاب التعليم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية المختلفة والزراعية والصناعية والتجارية في أسرع وقت ممكن. التحق ببعض الكليات بشرط حصوله على إجمالي مرتفع مثل كلية التجارة ، وانتهت امتحانات التعليم الفني في شهر يونيو الجاري. وفوراً تسلم المراقبون المسؤولون عن عملية تصحيح الدرجات ومراقبتها أوراق إجابة الطلاب وباشروا أعمالهم على الفور ليعلنوا نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/2022 في جميع المحافظات بأسرع ما يمكن.

نتائج الدبلوم الفني 2022 جميع المحافظات

صرح الدكتور محمد مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن أعمال التصحيح والمراقبة ضمن الضوابط المسؤولة عن نتائج الدبلومات الفنية ، نظام الثلاث وخمسة أعوام ، تسير وفق الخطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحيث يتم استكمالها وعرضها على الاستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بداية الشهر المقبل للموافقة عليها ومن ثم يتم اعلان اول الطلاب وبعد ذلك سيتم أعلن لجميع الطلاب. سيتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية المختلفة على رابط بوابة التعليم الفني على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. يمكنك من خلاله الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 في جميع المحافظات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لنظام الثلاث وخمس سنوات

يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية (زراعي – تجاري – صناعي) 2022 في نظام الثلاث وخمس سنوات في جميع المحافظات من موقع بوابة الثانوية الفنية:

انقر على رابط الموقع بوابة التعليم الفني .

. اختيار نوع الدبلوم (صناعي – زراعي – تجاري).

تأكد من كتابة رقم مقعد الطالب بشكل صحيح.

أخيرًا ، انقر فوق عرض النتيجة.

من الممكن أيضًا أن تترك لنا بياناتك الشخصية (الاسم الرباعي – رقم المقعد) في التعليقات الموجودة أسفل المقالة وسنستفسر عن نتيجتك بمجرد إعلانها وإرسال جميع تفاصيل النتيجة إليك.