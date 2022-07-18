نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان رسمياً بالرَابِطْ والخطوات

نتائج دبلوم عام 2022 سلطنة عمان. والتي أصبحت عمليات بحث مستمرة منذ أن خاض الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية عام 2022، حيث سيتمكن الطلاب من معرفة النتائج والحصول عليها، من خلال موقع الويب التعليمي الخاص بهم عبر البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم. فِيْ سلطنة عمان.

نتائج الدبلوم لعام 2022 سلطنة عمان

يتم عرض نتائج دورة الدبلوم العام من خلال (البوابة التعليمية لنتائج دورة الدبلوم العام) التابعة لوزارة التربية والتعليم، ويحتاج الشخص فقط لتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على أيقونة (تسجيل الدخول) حيث يمكنك العثور على النتائج المتوقع تحميلها اليوم عبر رَابِطْ وزارة التربية والتعليم.

كيفِيْة الاستشارة والحصول على نتيجة الدبلوم العام سلطنة عمان

يتم الحصول على نتيجة دبلوم عام 2022 م الفصل الدراسي الثاني فِيْ سلطنة عمان باتباع الخطوات التالية

أولا، اذهب إلى موقع على شبكة الإنترنت البوابة التعليمية لسلطنة عمان.

نضغط على خدمتنا.

اختر الخدمات الطلابية.

الضغط على نظام البوابة التعليمية.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق تسجيل.

اختيار نتيجة الدبلوم العام للفصل الدراسي الثاني لعام 2022 م

اكتب رقم مقعد الطالب.

اضغط على نتيجة الكلمة للحصول على التصور ومعرفة جميع مؤهلات الموضوعات.

ماهِيْ نسبة نجاح الدبلومة للعام 2022 م سلطنة عمان

نعرض لكَمْ أهم مؤشرات نجاح نتائج الدبلوم العام فِيْ عمان 2022 م على النحو التالي

دبلوم التربية العامة، التربية الخاصة المتقدمة، 13 شخص، نسبة النجاح حوالي 92.31٪

دبلوم التعليم العام الرسمي 49046 معدل النجاح هُو 81.55٪.

دبلوم التربية العامة والعلوم الإسلامية 187 فردا بنسبة نجاح 97.33٪.

دبلوم تعليم عام للمدارس الخاصة ثنائية اللغة 1449 فرد بنسبة نجاح 90.81٪.

تاريخ نتائج الدبلوم 2022 سلطنة عمان

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ سلطنة عمان بشأن نتيجة الدبلوم العام بنهاية العام 2022 م، أنها تعمل بأقصى جهد لإتمام عملية التصحيح وة حتى يتم إعلان النتيجة رسميًا، حيث متأكد من أن النتيجة ستعلن فِيْ الساعات القليلة القادمة.