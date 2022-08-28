“مبروووك ناجحين” نتائج السادس إعدادي الدور الاول العام الدراسي 2022 محافظة بابل

“مبروووك ناجحين” نتائج السادس اعدادي الدور الاول العام الدراسي 2022 محافظة بابل، أعلنت وزراة التربية والتعليم العراقية الفترة الاخيرة في تصريح لها نتائج السادس إعدادي الدور الاول العام الدراسي 2022 بعد طول إنتظار في كافة المحافظات، حيث تم تفعيل رابط نتائج السادس إعدادي الدور الاول عبر موقع الوزارة برقم الجلوس والاسم.

التقويم الإعدادي السادس 2022

بدأت الامتحانات الإعدادية السادسة فِيْ نهاية شهر يوليو 2022، واستمرت حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الحالي 2022، وبعد ذلك بدأ التصحيح والتدقيق وة لكتيبات الطلاب فِيْ الشهادة. عام 2022، وانتهى بالفعل بحسب مصادر أكدت ذلك للبلدة بأكَمْلها فِيْ فرعيها العلمي والأدبي.

قلنا لكَمْ قبل أيام على موقع العرب اليوم أن عملية التصحيح متبوعة برفع الدرجات إلكترونياً، وهذا حتى تصبح النتائج جاهزة، وهذا الصباح ظهرت نتائج النسخة الاحترافِيْة السادسة 2022، ما يعني أن هناك بالفعل لم يبق سوى القليل لظهُور نتائج الامتحانات لطلبة جميع المحافظات.

تحديث جديد قبل لحظات تم الإعلان عن نتائج الفصل الإعدادي السادس، الجولة الأولى من العام الدراسي الحالي 2022-2022، وكانت معدلات النجاح جيدة بشكل مدهش إلى حد كبير، حيث سأشرح كيفِيْة تقديم الملف بشكل صحيح الاعتراض على استرداد استحقاقك، فاتبع طريقة السحب.

مَوعِد نشر نتائج الثانوية العامة السادسة 2022 الدور الأول

أما بخصوص مَوعِد نشر النتائج النهائية لامتحانات الصف السادس الإعدادي لعام 2022 الدور الأول (تطبيقي وبيولوجي وأدبي) فالتوقعات تشير إلى أنها ستظهر فِيْ الساعات القليلة القادمة وهذا صحيح. التنبؤ بنسبة كبيرة ولكن بناءً على خبرتنا على موقعك، يرجى إعلامي لأننا دائمًا ما نقوم بالبحث من أجل الدقة. من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الفترة التالية

فِيْ غضون ساعات.

إذا تأخرت، فستظهر على أبعد تقدير فِيْ أوائل سبتمبر المقبل، والذي لم يتبق منه سوى بضعة أيام، بالمناسبة.

موقع نتائج امتحانات وزارة التربية والتعليم العراقية

وزاد البحث بين الطلاب عن رَابِطْ للبوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم العراقية، للدخول واستخراج النتيجة فور إعلان النتائج، وهذا فِيْ محافظات العراق المختلفة حيث هِيْ نفس اساليب الاستخراج علما ان الموقع الوزاري وقت اعلان النتيجة سيواجه ضغوطا سواء فِيْ الفرع العلمي او الادبي لكن لا تقلق فلدينا الحَلْ لتعليمي

الدخول إلى بوابة وزارة التعليم العام من خلال الرَابِطْ الإلكتروني epidu.gov.iq .

. اضغط على زر الأخبار، ثم أخبار وزارة التربية والتعليم.

فِيْ الجزء العلوي من الصفحة، ستجد أخبار نتائج المدارس الثانوية لعام 2022-2022.

ثم اختر على الرَابِطْ المجاور لمحافظة بابل.

ابحث عن مدرستك.

ستقوم بتنزيل نسخة المدرسة بتنسيق pdf.

استخدم أداة البحث فِيْ التطبيق واكتب رقم الاختبار أو اسم الطالب.

سيذهب إلى الفصل بالنتيجة ونتمنى له التوفِيْق.

نتائج الدور الاول للسادس ثانوي 2022/2022 نتائجنا

إذا كان الموقع الوزاري لا يعمل من أجلك، فانتقل إلى موقع الملازم، وذلك من خلال الخطوات التالية

اعثر على نتائجنا على موقع الويب results.mlazemna.com.

انقر فوق الزر “عرض” فِيْ محافظة بابل.

ابحث عن المدرسة، ثم اضغط عليها.

ثم اكتب رقم الاختبار للعثور على النتيجة.

يمكن معرفة نتائج السادس إعدادي الدور الاول العام الدراسي 2022 في كافة المحافظات من خلال الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس واسم الطالب، ومن ثم النقر على اظهار النتيجة.