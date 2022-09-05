نتائج السادس ابتدائي الدور الثاني محافظة نينوى وميسان 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ،تعتبر من أهم وأكثر موضوعات البحث الإلكتروني في دولة العراق وذلك بعد إعلان النتائج لبعض من المحافظات ،وتصريح أحد المسؤولين في الوزارة بأن النتائج ستعلن لكافة المحافظات خلال أيام الأسبوع الجاري وفق كافة الإجراءات القانونية الصادرة من الوزارة وسهولة حصول الطالب على النتيجة.

النتائج الأولية السادسة، الجريان السطحي

نتائج محافظة نينوى وميسان ازدادت معدلات البحث بشكل ملحوظ مؤخرًا عن رَابِطْ وكيفِيْة التحقق من نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة، والجولة الثانية، ومحافظات نينوى وميسان عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية العراقية عن نشر نتائج طلاب الصف السادس. . من خلال موقعها الرسمي فِيْ جميع المحافظات وقد تم بالفعل. بإعلان نتائج جميع الطلاب فِيْ جميع المحافظات ما عدا نينوى وميسان، وأوضحت وزارة التربية العراقية أن نتائج الفصل السادس ستعلن لجميع الطلاب خلال الأسبوع الحالي ولن يتم تأجيل أي نتيجة إلى الأسبوع المقبل.

النتائج الأولية السادسة، الجريان السطحي، محافظة نينوى وميسان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، مؤخرا، عن توفر نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة والثانية لمحافظتي نينوى وميسان عبر موقعها الرسمي. قم بتعبئة التفاصيل الخاصة بك فِيْ الحقول الخاصة بهم ومن ثم يمكنك الاستفسار عن النتائج. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعلان النتائج فِيْ جميع المحافظات وفِيْ جميع الأقضية ما عدا محافظتي نينوى وميسان. النتائج لم تعلن بعد فِيْ هذه المحافظات ومازالت التصحيحات جارية، ولكن كَمْا ذكرت وزارة التربية والتعليم سيتم إعلان النتائج خلال هذا الأسبوع على موقعها الرسمي، وفِيْ الفقرة التالية سنعرض لك رَابِطْ وخطوات الحصول على نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة والثانية ..

رابط لنتائج المرحلة الابتدائية السادسة والدورة الثانية محافظتي نينوى وميسان

يمكنكَمْ الان الاطلاع على نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة والثانية لمحافظتي نينوى وميسان باتباع الخطوات التالية

الزيارة الأولى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية

حدد مربع النتائج للمرحَلْة الابتدائية السادسة، الجولة الثانية.

بادر بإدخال البيانات المطلوبة فِيْ الحقول المحددة “الاسم ورقم الامتحان وباقي البيانات”.

تحقق من البيانات التي أدخلتها ثم انقر فوق الزر “استعلام”.

نتائج السادس ابتدائي الدور الثاني محافظة نينوى وميسان 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كما أوضحت الوزارة عن ألية ظهور النتائج والتنويه على دقة البيانات المدخلة من قبل الطالب للحصول على النتيجة بدقة وبشكل صحيح على أجهزة الجوال أو الكمبيوتر.