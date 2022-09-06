[نشر] نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 الرصافة الثانية عبر الرابِط الرسمي Result-Iraq ،تعتبر من أكثر الموضوعات المتداولة عبر مؤشرات البحث الإلكتروني وذلك وفقاً لما أصدرته وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً لنتائج الصف السادس لبعض المحافظات ولم يتبقى الى 4 محافظات تقريباً ،كما وصرح بعض المسؤولين عن ألية إعلان النتائج بطريقة سهلة للطالب وأولياء الأمور.

نتائج الصف السادس 2022

تم الانتهاء من امتحانات الفصل بالفعل. الصف السادس فِيْ وقت سابق من هذا الشهر للجولة الثانية، وأعلنت النتائج بعد يومين من انتهاء الامتحانات، وذلك لأن المادة الأخيرة كانت اللغة التركَمْانية، والتي لا يدرسها جميع الطلاب، وعدد الطلاب الذين أخذوها هُو القليل، وهذا هُو سبب إجراء التصحيحات ونشر الملاحظات بسرعة كبيرة.

ظهرت النتائج فِيْ اغلب المحافظات العراقية كبغداد والكرخ والرصافة اولا وثالثا وباقي المحافظات عدا دهُوك والرصافة الثالث وميسان وسنركز معكَمْ على طريقة استخراج الرصافة. ثالثا فِيْ هذا المقال الذي لديه عدد كبير من الطلاب ينتظرون.

رابط نتائج الدورة السادسة الابتدائية الثانية الدور الثاني 2022 الرصافة الثاني

تقدم وزارة التربية والتعليم العراقية خدمة للتحقق من النتائج من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، لكن الطلاب يواجهُون صعوبات فِيْ التعامل معها، لكننا نقدم الرَابِطْ الذي يمكنك من خلاله الدخول إلى مديرية الرصافة، حيث تجد رَابِطًْا للقائمة المدارس فِيْ المحافظة، لذا يرجى اتباع الخطوات التالية:

ادخلوا رَابِطْ الصفحة الثانية للرصافة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرَابِطْ epidu.gov.iq.

اضغط على رَابِطْ الحملة الوزارية لرؤية النتائج.

ابحث عن المدرسة ومن هناك ابحث عن اسم الطالب أو رقم الامتحان.

نتائج الجولة الثانية

هناك طريقة أخرى للوصول إلى نتيجة الرصافة 2 وهِيْ من خلال موقعنا الإلكتروني، وهذا ما يمكنك القيام به أيضًا من خلال هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع النتائج لدينا.

اختر ولاية الرصافة الثانية ستجدها بين الأولى والثالثة.

انقر فوق عرض.

اكتب اسم المدرسة واكتب فِيْ النص رقم اختبار الطالب.

[نشر] نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 الرصافة الثانية عبر الرابِط الرسمي Result-Iraq بالإضافة الى قيام الوزارة بتقديم الشكر الإشادة بالجهود المبذولة من أجهزة الدولة والتي ساعدت على إخراج الاختبارات بصورة جيدة ومريحة لنفسية الطلبة.