نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 “ظهرت رسمياً” بالرقم الامتحاني خلال موقع الوزارة ،ينتظر العديد من الطلاب في العراق إعلان النتائج بشكل رسمي من وزارة التربية واعتماد كافة الكشوفات ،بالإضافة الى أن الوزارة أكدت عن اختلاف مواعيد الإعلان بين المحافظات حسب تجهيز كافة الإجراءات الخاصة بفرز العلامات وتصحيح الاختبارات والإعتماد بشكل رسمي عنها.

نتائج السادس الابتدائي وزارة التربية العراقية 2022

مئات الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر مَوعِد نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة، الجولة الثانية لعام 2022، اذ اعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الانتهاء من اعتماد الكشوف الطلابية فِيْ العديد من المحافظات العراقية، وسبق تكليفها فِيْ تلك المحافظات “كركوك، أربيل وبابل والسليمانية وواسط “. وصلاح الدين وذي قار والقادسية والوزارة اوضحت انه سيتم اعلان النتائج تباعا فِيْ باقي المحافظات التي لم تعلن النتائج بعد فِيْ الساعات القليلة المقبلة وفِيْ نفس الوقت السياق، أشارت الوزارة إلى أن جميع الطلاب سيتمكنون من الحصول على النتائج إلكترونيًا بمجرد اعتمادها من خلال موقع النتائج أو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتائج الدور السادس الابتدائي الثاني 2022

كَمْا ذكرنا سابقاً، أعلنت بعض مديريات التربية والتعليم فِيْ دولة العراق عن ظهُور نتائج الجولة الابتدائية السادسة لعام 2022، وبالتالي تم تفعيل رَابِطْ الوزارة بحيث يمكن لجميع الطلاب التعرف عليهم إلكترونياً، هُو Cabe وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب الذين لم يجتازوا المكالمة الأولى قد اجتازوا امتحانات لعب الأدوار. والثاني كان فِيْ بيئة صارمة، وكان من 25 أغسطس إلى 31 أغسطس.

خطوات الاطلاع على نتائج الجولة السادسة الابتدائية الثانية 2022

فِيْما يتعلق بالخطوات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العراقية للرجوع إلى نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة، الجولة الثانية 2022 إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، فهي كالتالي:

أولا، يجب أن تدخل موقع وزارة التربية العراقية

ثانياً يختار الباحث نتائج الدور السادس الابتدائي والثاني

ثالثا يجب ادخال بيانات الطالب وخاصة رقم المقعد مع تحديد المحافظة التي يدرس فِيْها الطالب

أخيرًا، يجب النقر فوق الزر للاطلاع على النتيجة، وستظهر الدرجات التي حصل عليها الطالب بالتفصيل.

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور أيضًا الاطلاع على النتائج من خلال موقع النتائج الخاص بنا، وهُو موقع معتمد من وزارة التربية والتعليم العراقية، باتباع ما يلي:

يتم توجيه الطالب إلى رَابِطْ موقع النتائج الخاص بنا.

سوف تجد أسماء جميع المحافظات العراقية التي أعلنت النتائج، ويمكن تحميل النتيجة حسب المحافظة لعرضها

في حالة عدم ظهُور النتائج فِيْ مكان إقامة الطالبة، ستجد قريبًا بيانًا أمامها.

نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 “ظهرت رسمياً” بالرقم الامتحاني خلال موقع الوزارة ،كذلك أوضحت الوزارة عن الطريقة الخاصة بإصدار النتيجة بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة والتواصل مع أولياء الأمور بشكل سهل لمعرفة كافة التطورات.