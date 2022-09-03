لينك نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 موقع نتائجنا بجميع المحافظات العراقية، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية الفترة الاخيرة عن الإنتهاء من تصحيح نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 خلال الساعات القادمة في كافة المحافظات وذلك من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الدور السادس الابتدائي الثاني 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت حصول الطلاب الحاصلين على درجات أقل من النجاح على درجات رحمة. وجاءت الموافقة على هذه الرغبات بعد الاجتماع فِيْ المراكز التعليمية إلكترونيا وسلطة وزارة التربية والتعليم. طالب بعض الطلاب بزيادة الدرجات والموافقة على الجولة الثالثة، لكن قرارات الوزارة الجديدة جاءت عكس ذلك.

وقد أنهت جميع المدارس فِيْ جميع المحافظات الآن الجولة الثانية من امتحانات شهر أغسطس، وتم إحصاء تقارير التغيب عن المدرسة والغش. أرادت وزارة التربية والتعليم العراقية من مديرياتها التعليمية إكَمْال جميع الاختبارات للطلاب بنجاح. وحصر أعمال الغش تمت متابعة اللجان والتأكد من حدوث انخفاض كبير فِيْ عمليات الغش، نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2022، حتى الآن تم تحميل نتائج المحافظات التالية، الرصافة أولا، الكرخ الأولى، الكرخ الثالث، صلاح الدين، أربيل، السليمانية، باقي المحافظات لم تعلن بعد عن مَوعِد، فِيْ انتظار الساعات القليلة المقبلة.

رَابِطْ نتائج الدور السادس الابتدائي الثاني 2022

فِيْ السطور التالية، سوف نوضح لك كيفِيْة الحصول على نتيجة الدورة التمهِيْدية السادسة، الجريان السطحي، 2022.

. تم إدخاله رَابِطْ نتيجة الصف السادس فِيْ وزارة التربية والتعليم العراقية. تم إدخال رمز التحقق. يتم الوصول إلى بوابة نتائج الطلاب. يتم إدخال رقم المقعد ثم الاستعلام.

للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022، من خلال الدخول الى موقع نتائجنا ، ومن ثم إدخال اسم الطالب، ورقم المقعد، ومن الجدير بالذكر سيتم نشر نتائج السادس الابتدائي دور ثاني 2022 خلال الساعات المقبلة في كافة المحافظات.