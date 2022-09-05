نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني العراق ،كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن إعلان النتائج بشكل رسمياً في محافظات قليلة ومنها بابا والرصافة وذي قار والقادسية ،مؤكداً عن أن باقي النتائج ستعلن لباقي المحافظات في الساعات القليلة القادمة وذلك عبر الروابط الإلكترونية الخاصة بالوزارة وبحث النتيجة بشكل سهل ومباشر عبر البيانات الشخصية للطالب.

نتائج الدور السادس الابتدائي الثاني 2022

كَمْا ذكرنا فِيْ المقدمة اعلنت بعض مديريات التربية والتعليم فِيْ العراق عن ظهُور نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة 2022 الدور الثاني والآن يمكن لكل طالب معرفة نتائجها الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال احد المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة مثل موقع النتائج أو موقع النجاح وغيره وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب اجتازوا فترة الامتحان منذ عدة أيام ولم يجتازوا امتحانات الدورة الأولى فِيْ ظل تطبيق قواعد صارمة. . وكان هذا من الخامس والعشرين من أغسطس إلى الحادي والثلاثين من أغسطس.

تعرف على نتائج الجولة الثانية من المرحلة الابتدائية السادسة 2022

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على مؤهله فِيْ نتائج الجولة الثانية من الصف السادس الابتدائي 2022. وهذه الخطوات هِيْ كالتالي:

أولاً اذهب مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ثانيًا يجب اختيار نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة والثانية من بين الخيارات المتاحة لك.

ثالثًا أدخل رقم المقعد مع تحديد المحافظة التي تدرس فِيْها.

الخطوة الأخيرة هِيْ النقر على أيقونة نتائج الاستعلام، وسوف تظهر لك الدرجات التي حصلت عليها بالتفصيل.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يمكن لجميع الطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع على النتائج من خلال موقع النتائج الخاص بنا للصف السادس الابتدائي 2022، وهُو موقع إلكتروني معتمد من وزارة التربية والتعليم العراقية، ويعرض الموقع النتائج فِيْ مراحَلْ تعليمية مختلفة. كَمْا يسمح بتنزيل الدرجات على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكَمْبيوتر، ويمكن لكل طالب الاطلاع على سجل كل محافظة والبحث عن أسمائها بسهُولة وفِيْ أقصر وقت.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني العراق بالإضافة لما صرح أحد المسؤولين في الوزارة عن النسبة المبشرة لمعدلات النجاح في الصف السادس وألية تنزيل النتائج برفقة كشف الدرجات بطريقة سهلة وبسيطة على الأجهزة الذكية والكمبيوتر.