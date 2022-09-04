exams results نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني من رَابِطْ وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني لكل المحافظات، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية الفترة الأخيرة عن نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني بعد الإنتهاء من عملية تصحيح وتدقيق الدرجات، كما ويمكن الحصول على نتائج السادس الابتدائي دور ثاني من خلال موقع نتائجنا من خلال اسم الطالب ورقم المقعد.

نتائج الدور السادس الابتدائي الثاني 2022

فِيْ الوقت الحالي، يتزايد التحقيق حول نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة 2022، الدور الثاني، والتي تم الإعلان عنها منذ فترة فِيْ عدة محافظات “الكرخ، السلمانية، الأنبار …”، وعلى الفور عدد من الطلاب. لقد تمكنوا من الحصول على نتائجهم عبر الإنترنت، إلكترونيًا، كَمْا هُو معتاد كل عام، ويشهد موقع وزارة التربية والتعليم على أن التعليم العراقي يفرض ضغوطًا هائلة على الزوار الذين يرغبون فِيْ الكشف عن نتائجهم. فِيْ الوقت الحالي، تقوم جميع الأقسام والتوجيهات التعليمية التي لم تعلن النتائج بعد بتحميل النتائج عبر الإنترنت، حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائج الصف السادس، الجولة الثانية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مدارسهم.

رَابِطْ الاطلاع على نتائج الجولة الثانية من المرحَلْة الابتدائية السادسة 2022

تم تفعيل رَابِطْ التحقق من نتائج الجولة الثانية من المرحَلْة الابتدائية السادسة لعام 2022 من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات الماضية، وهناك العديد من المواقع التي تظهر النتيجة أيضا، مثل موقع النتائج، نجاح والسومرية . الأخبار، وقد أكَمْل الطلاب امتحانات الدور الثاني لهذا الفصل خلال الفصل الدراسي الماضي، حيث تمت الامتحانات بنظام الحضور الحقيقي داخل اللجان المدرسية بعد السيطرة على وباء فِيْروس كورونا، وإليكَمْ خطوات الحصول على نتائج الصف السادس الدور الثاني 2022 برقم الامتحان

يجب على الطالب تسجيل الدخول موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

أدخل رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك.

انقر فوق قسم نتائج الطلاب.

اختر الرجوع إلى نتائج الانتخابات التمهِيْدية السادسة 2022، الجولة الثانية.

الآن حدد مقاطعتك من القائمة المنسدلة.

أدخل الآن رقم الامتحان الخاص بك من اليسار إلى اليمين.

انقر على كلمة “Query”.

ستظهر النتيجة الآن فِيْ درجات لجميع المواد بسهُولة.

يمكنك طباعة البيان الذي يظهر أمامك.

رَابِطْ نتائج الجولة الثانية من المرحَلْة الابتدائية السادسة 2022

يستمر محرك البحث “جوجل” فِيْ مشاهدة عمليات بحث مكثفة حول نتائج الصف السادس الابتدائي 2022، جولة ثانية برقم واسم الامتحان، من قبل الطلاب الراغبين فِيْ معرفة نتائجهم فِيْ الدرجات فِيْ جميع المواد، و يمكنك الحصول على بيان رسمي بدرجاتك باتباع الخطوات المذكورة أعلاه لتظهر لك بيان درجاتك لكل مادة.

ومن المعروف أن نتائج الجولة الثانية من المرحَلْة الابتدائية السادسة لعام 2022 ستظهر فِيْ جميع المحافظات العراقية بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري، حيث أنها لا تظهر كلها دفعة واحدة بل بشكل تدريجي، علما أن نسبة النجاح مرضية للغاية بالمقارنة. مع العام الماضي وعائلة المواقع تمنحك امكانية ترك بياناتك واسمك وحاكَمْك اسفل المقال لتعطيك النتيجة فِيْ الدرجات فِيْ جميع المواد.

فعلت وزارة التربية والتعليم رابط خاص للاستعلام على نتائج السادس الابتدائي 2022 دور ثاني في كافة المحافظات من خلال الدخول الى رَابِطْ وزارة التربية والتعليم العراقية وإدخال الرقم الامتحاني، علما بأن نسبة النجاح لهذه السنة عالية.