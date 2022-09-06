[Now] نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان (الدور الثاني الرابط الفعال) epedu.gov.iq ،تعتبر من أكثر موضوعات البحث انتشاراً وتداولاً في الساعات القليلة الماضية في دولة العراق ،وذلك بعد إعلان أحد المسؤولين في وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتائج الصف السادس لمحافظة لميسان في الدور الثاني عبر الصفحة الإلكترونية الخاصة بالوزارة والروابط التي تصدرها بعد اعتماد النتائج فوراً.

نتائج الدور السادس الابتدائي والثاني

وبدأت وزارة التربية والتعليم العراقية بالفعل إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي لجميع الطلاب فِيْ جميع المحافظات منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث تم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي قبل أيام. العديد من المحافظات بما فِيْ ذلك بغداد والكرخ والرصافة وكربلاء وديالى وكركوك والبصرة والنجف والمثنى وذي قار والقادسية ولم يبق منها سوى عدد قليل ،حيث يبقى اعلان الاعلانات الالكترونية لمدارس المحافظات الثانية الرصافة ودهُوك وميسان ونينوى وسنتعرف فِيْ هذا المقال على اعلانات محافظة ميسان فتابعوني على الثقافني.

نسب نجاح الطلبة في الدور الثاني نتائج الإبتدائي السادس ميسان

وصلت امتحانات الجولة الثانية الصف السادس على المستوى المتوسط ​​وأسهل قليلاً من الدور الأول، حيث سمحت الوزارة لحاملي ما يصل إلى 3 دروس بدخول الامتحانات، على عكس العام الماضي حيث سُمح لحامليها بدرسين فقط.

لقد سبق وأدخلنا البيانات من وزارة التربية والتعليم للجولة الثانية للعام الدراسي 2022، وسألنا عن نسب النجاح فِيْ عينات عشوائية لنتائج مدارس مختلفة من محافظات مختلفة، ووجدنا نسب نجاح تتراوح من 70 إلى 80 فِيْ المائة، وهِيْ معدلات نجاح واعدة للغاية.

نتائج محافظة ميسان الابتدائية السادسة 2022

محافظة ميسان من المحافظات الكبرى المتبقية فِيْ نتائجك حيث سيتم الإعلان عن نتائجك خلال لحظات قليلة كَمْا نتوقع وبنسبة كبيرة جدًا أن نتائج ميسان ستكون اليوم أو غدًا على أبعد تقدير ويمكنك التحقق منها. باتباع الخطوات الواردة فِيْ الفقرتين التاليتين:

الدخول الى البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم العراقية

أدخل رمز التحقق المرئي.

ثم ينتقل الى اخبار مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

اختر الخبر من مديرية ميسان.

ثم اختر نتائج الجولة الثانية من المرحَلْة الابتدائية السادسة 2022.

اضغط على الرَابِطْ الرسمي.

حدد المدرسة للذهاب إلى بيان pdf الخاص بك.

استخدم وظيفة البحث فِيْ المتصفح واكتب اسم الطالب أو رقم الاختبار لرؤية النتيجة.

نتائج المرحلة الابتدائية السادسة والثانية موقع النتائج

نقدم لكَمْ أعزائي المتابعين على موقعكَمْ أرجو إبلاغي عن البديل فِيْ حال عدم قدرتكَمْ على التفاوض أو الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والذي يكون من خلال موقع النتائج لدينا والذي يوفر بعض السهُولة فِيْ التعامل، وهذا هُو لاتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع النتائج على الويب.

اذهب إلى محافظة ميسان

انقر فوق الزر “عرض”.

فِيْ مربع البحث، اكتب اسم المدرسة.

انقر عليه.

ابحث عن رقم امتحان الطالب.

[Now] نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان (الدور الثاني الرابط الفعال) epedu.gov.iq كما ووفرت الوزارة عدد من الفيديوهات التي توضح للطلبة وأولياء الأمور الإطلاع على النتائج وكشف الدرجات بكل سهولة بالإضافة الى تقديم الشكاوي وطلبات المراجعة.