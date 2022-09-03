“متاح” نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني وزارة التربية العراقية، قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان الفترة الاخيرة عن الإنتهاء من تصحيح كافة الأوراق الخاصة بـ السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني خلال الساعات القادمة، عبر منصة نتائجنا من خلال اسم الطالب، ورقم المقعد.

نتائج الدور السادس الابتدائي الثاني 2022

وأكدت تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج امتحان المرحَلْة الابتدائية السادسة للجولة الثانية لعام 2022 ستظهر نتائجنا فِيْ كل محافظة بعينها بمجرد الانتهاء من العمل التصحيحي. فِيْ ظل أصعب الظروف، حيث يعمل المدققون بكامل طاقتهم لتسريع إنجاز أعمال التصحيح والإشراف، وينتظر آلاف الطلاب الآن مَوعِد إصدار نتائج الستة الأولى فِيْ عام 2022، حيث أنهى الطلاب الاختبار الثاني قبل أيام قليلة وأنا أتابعها بجدية وثبات منذ ذلك الحين. يرجى زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للتحقق من الرسوم الخاصة بك والسماح بتغييرات المستوى. وستقام الجولة الثانية لعام 2022 بعد ساعات قليلة من الانتهاء من جميع التصحيحات، مع توضيح أن نتائج التحضير للامتحان السادس فِيْ جميع محافظات العراق لن تتأخر. بحَلْول منتصف الأسبوع المقبل، يبذل الأطباء قصارى جهدهم ويعملون بدوام كامل لإكَمْال الفحص ومراقبة التقدم.

خطوات الرجوع إلى نتائج العام السادس الأول من عام 2022

فتحت وزارة التربية والتعليم العراقية عدة روابط لمساعدة الطلاب على الاستفسار عن نتائج السنة السادسة الأولى 2022، والثاني وأهم هذه الروابط هُو الرَابِطْ الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية. . بالإضافة إلى النتائج على موقع الوزارة، فقد حددت بعض الخطوات البسيطة للتحقق من المستويات، وهِيْ كالتالي

تتمثل الخطوة الأولى فِيْ أن يتمكن الطلاب من الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت.

اضغط على نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة

ثم عليك أن تكتب بياناتك، وهِيْ الاسم ورقم المقعد والحاكَمْ الذي تنتمي إليه.

ثم انقر فوق الزر إظهار النتيجة.

ستكون نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني خلال ساعات وذلك بعد اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، وستكون وستعرض نتائج السادس الإبتدائي في العراق عن طريق موقع نتائجتا، التابع لوزارة التربية والتعليم.