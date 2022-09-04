نتائج السادس الابتدائي 2022 صلاح الدين، بعد أن تقدم الطلاب في العراق المرحلة الابتدائية للاختبارات يستفسرون عن نتائج السادس الابتدائي لعام 2022 وبقيت لحظات قليلة وسوف تكشف وزارة التربية والتعليم عن نتائج الامتحانات الطلاب المرحلة الابتدائية لعرض النتائج في محافظة صلاح الدين والنجف والسلمانية وأواسط ، وأكدت وزاره تربيه والتعليم عن نسب النجاح طلاب الدورة الثانية تم اعتمادها بشكل رسمي في الوزارة.

نتائج السادس الابتدائي 2022 صلاح الدين

موعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج السادس الابتدائي 2022 يتم البحث عنه برقم الامتحان للطالب وكشفت وزاره التربية والتعليم عن إتمام عملية التصحيح والتدقيق وكذلك رصد الدرجات النهائية لكي يتم الإعلان الكشوفات النهائية للاختبارات عبر موقع الوزارة التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، وأكدت الوزارة عن ارتفاع نسب النجاح إلى الطلاب الدور الثاني الوزارة أنه سيتم الإعلان في الساعات القليلة عن نتائج الابتدائي لعام 2022 صلاح الدين.

رابط الاستعلام عن نتائج الابتدائي 2022 الدور الثاني

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية الخدمات الإلكترونية المخصصة في خدمة الطلاب ومنها خدمة الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب ،حيث يمكن الاستعلام عن السادسة الابتدائي صلاح الدين من خلال الموقع الإلكتروني التي سوف ترفعه وزارة التربية والتعليم قبل الإعلان عن نتائج الدور الثاني إلى الطلبة الناجحين المرحلة الابتدائية ويمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

استعلام عن نتائج السادس الابتدائي صلاح الدين

يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في محافظة صلاح الدين لعام 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

اختيار نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني.

يجب إدخال البيانات الطالب بشكل رسمي المتكونة من الاسم ورقم الامتحاني في المكان المخصص.

ثم تحديد المحافظة التي يدفع عليها الطالب.

ثم نقر على تنزيل النتيجة.

نشرت وزارة التربية والتعليم الرابط الإلكتروني المخصص التي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في كافة المحافظات في جمهورية العراق ويمكن إلى الطالب الدخول عبر الموقع الإلكتروني والاستعلام عن نتيجته فور من خلال ادخال رقم الامتحاني وكذلك اسم المحافظة.