[لينك بغداد والرصافة الثالثة] نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني Now Currently، ينتظر الكثير من الطلبة وأولياء الأمور نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني على أحر من الجمر، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن سيتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، بعد الانتهاء من عملية التصحيح ، وسيتم إصدار النتائج من خلال موقع الوزارة برقم المقعد

بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية

نشرت البوابة التعليمية الطلابية اليوم نتائج جميع الامتحانات وتحويلها وتقديمها لدولة العراق حيث أنهت العديد من المحافظات رفع النتائج عبر المنصة التعليمية لاستخراج نتائج طلاب المحافظة ورقم المقاعد، فِيْما جاءت نتائج الوزارة هم أكثر جدارة بالثقة.

[لينك بغداد والرصافة الثالثة] نتائج الجولة السادسة الابتدائية 2022 الدور الثاني حاليا حاليا

أعلن الموقع الرسمي للوزارة، اليوم، أنه تم رفع 75٪ من نتائج المحافظات، بحسب تحديث الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحَلْي فِيْ العاصمة العراقية بغداد. المقالات، ويبدأ تقديم الاعتراضات خلال يومين أو يومين بعد الانتهاء الكامل من إعلان جميع المحافظات.

المقاطعات التي رفعت النتائج

وقد رفعت نتائج المرحَلْتين الأولى والثانية الكرخ وكذا الرصافة الأولى والثانية، كَمْا رفعت محافظتا السليمانية وأربيل نتائج الجولة الثانية وكذلك محافظة صلاح الدين والنسبة المئوية. من المحافظات. بلغت نسبة ارتفاع النتائج 75٪ حتى الآن بشرط أن تنتظر باقي المحافظات تحميلها على البوابة الرسمية لنتائج الطلاب.

احتساب درجات المساعدة فِيْ الجولة الثانية 2022

مَتَّى أحصل على درجة مساعدة مَتَّى تستمتع بدرجات الحضور يحصل الطالب على درجة المساعدة إذا حصل على 45 من 100.

يتم الحصول على نتائج المساعدة من خلال 5 درجات فقط.

يحسب المعلم درجات المساعدة فِيْ العوارية العامة. لا يمكن للطالب الحصول على درجات المساعدة إذا حصل على أقل من 45.

يتم منعك أيضًا من كسب نقاط إضافِيْة إذا حصلت على أكثر من 51 نقطة.

متوسط ​​نتائج الطلاب هُو المجموع العام لنتائج الفصلين الأول والثاني، ولا يتم احتساب كل مادة على حدة، ويتم الحساب على 100 درجة، ودرجة النجاح بالإضافة إلى درجات الحضور 50 درجة وفق آلية الحساب السابقة.

تعرف على نتائج الانتخابات التمهِيْدية السادسة فِيْ جميع المحافظات

محافظة بيان الدخل نتائج محافظة البصرة

الدور الثاني محافظة الكرخ 1

نتائج طلبة ثاني محافظة الكرخ.

محافظة الكرخ الثالثة

الدور الثاني محافظة صلاح الدين

نتائج طلاب محافظة ذي قار

الجولة الثانية محافظة ديالى

نتائج الجولة الثانية من المرحَلْة الابتدائية السادسة بمحافظة الرصافة الأولى

الطابق الثاني محافظة بغداد

نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة محافظة بابل

محافظة صلاح الدين

نتائج الصف السادس الابتدائي بمحافظة الرصافة الاولى

الدور الثاني ثالث محافظة الرصافة

نتائج الطلاب فِيْ محافظة نينوى

نتائج محافظة ميسان

نتائج الجولة الثانية محافظة ذي قار

نتائج الجولة الثانية بمحافظة القادسية

مخرجات طلاب محافظة واسط

الدور الثاني محافظة كركوك

نتائج طلاب محافظة بابل الشحن تم التحميل تم التحميل الشحن الشحن الشحن الشحن الشحن الشحن الشحن تم التحميل تم التحميل قريبا النتائج سوف تنشر قريبا تظهر قريبا قريبا قريبا سيتم تحميل النتائج قريبا قريبا فِيْ انتظار صدوره قريبا قريبا

كيف يمكنني معرفة درجاتي فِيْ الصف السادس

رَابِطْ موقع نتائج الدورة السادسة لوزارة التربية والتعليم الدخول المباشر من خلال

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اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم رفع 75٪ من نتائج المحافظات نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني عبر منصة الوزارة، والتي يمكن الفحص من خلال اسم الطالب ورقم المقعد، بحسب تحديث الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحَلْي فِيْ العاصمة العراقية