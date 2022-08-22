epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 وزارة التربية العراقية، ينتظر الكثير من أولياء والطلبة نتائج السادس الإعدادي في العراق 2022 الدور الأور بفراغ الصبر، وذلك بعد الإعلان وزارة التربية والتعليم العرتقية موعد نتائج نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 خلال الساعات القادمة، حيث سيتم عرض نتائج السادس الإعدادي ن طريق موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس.

العراق 2022 نتائج الثانوية العامة السادسة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية فِيْ عدة بيانات أن نتائج المرحَلْة الثانوية السادسة للعراق 2022 للدور الأول ستعلن خلال أيام قليلة، حيث توشك لجان تصحيح الامتحانات على الانتهاء من عملها، وة جميع الكتب المدرسية امتحان. وسيتم تحميل نتائج السادس على جميع الطلاب عبر الموقع. وأشاد المسؤول الذي أعلنت عنه وزارة التربية ووزير التربية والتعليم العراقي بأداء الطلاب فِيْ الامتحانات وتعاونهم الجيد، وأشار فِيْ تصريحاته. أن النتائج كانت واعدة ومرضية للجميع، وأكدوا أن التصحيحات تمت بأقصى قدر من الشفافِيْة، بما يضمن استفادة كل طالب من حقه بالكامل.

رَابِطْ اعلان نتائج الثانوية العامة السادسة العراق 2022

أوضحت وزارة التربية العراقية النكتة الصحيحة والخطوات التي اتخذها الطلاب للسؤال عن نتائج السنة الإعدادية السادسة 2022 الجولة الأولى، لأن هذه الخطوات على النحو التالي

أولاً، ينتقل الطالب أولاً إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم فِيْ المرحَلْة التالية يتم اختيار نتائج المدرسة الإعدادية السادسة العراق 2022

ثم أدخل البيانات المطلوبة فِيْ الأماكن المخصصة لها والتي تتكون من رقم المقعد والاسم وغيرها.

أخيرًا، تقوم بالنقر فوق عرض النتيجة، لعرض النتيجة بمجرد ظهُورها على الصفحة.

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 عبر الموقع الخاص بهم epedu.gov.iq، حيث سيتمكن كافة الطلية من معرفة نتائجهم بشكل سريع وبدون الذهاب الى المدرسة ، والجدير بالذكر بأن نتائج السادس الاعدادي في العراق ستكون عن طريق رقم الجلوس الطالب