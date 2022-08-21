سٌريعاً نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 الدور الأول الان بالرقم الامتحاني التربية العراقية epedu.gov.iq، أعلنت وزارة التعليم العراقية عن الانتهاء من تصحيح كافة الأوراق الطلبة للصف السادس الاعدادي الدور الأول، وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 وذلك بشكل الالكتروني عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني التربية.

العراق 2022 نتائج الثانوية العامة السادسة

انتهت امتحانات الصف السادس الاعدادي للدور الاول بالعراق التي كانت قد بدأت فِيْ 20 تموز واستمرت حتى 9 آب 2022، وعملية تصحيح شامل للامتحانات بعد نتائج السنة الاعدادية السادسة 2022 سيعلن فِيْ الفترة ما بين 20 آب / أغسطس 25 آب / أغسطس، وفِيْ هذه المواعيد، بحسب مصادر من وزارة التربية والتعليم العراقية، سيتم قريبا الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات لجميع الطلاب والطالبات، إضافة إلى الحَقيْقَة. وأكدت الوزارة تأكيدها الكامل على جميع المصححين للتدقيق الجيد وة التصحيح عدة مرات حتى يكَمْل كل طالب درجاته دون أن يتعرض أي طالب للظلم.

النتائج التحضيرية السادسة 2022

رَابِطْ نتائج الثانوية العامة السادسة بعد الانتهاء بشكل كامل من عمل تصحيح الامتحانات ومراقبة الدرجات ثم تحميلها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، يمكن للطلاب التحقق من النتائج بعدة خطوات سهلة. فِيْ البداية يتوجه الطالب مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية. ثم يقوم الطالب بفتح موقع الوزارة ومن ثم الضغط على ايقونة الاستعلام للحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي بالدورة الاولى حيث يختار الطالب اسم المحافظة التي ينتمي اليها وينقر على خيار التحميل تصحيح نتيجة العديد من المواد للصف السادس الثانوي فِيْ جمهُورية العراق حيث يتم رصد النتائج فِيْ غضون ساعات قليلة عبر الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية للطلاب.

تحديث اعتباراً من اليوم الأحد 21 آب / أغسطس، حيث أعلنت مصادر تربوية فِيْ وزارة التربية العراقية، أن اليوم الأحد، سيتم الانتهاء من عمليات تصحيح الصفوف لجميع المواد الدراسية التي بقيت منها الكيمياء والفِيْزياء، وبعد فترة وجيزة، ستتم الموافقة على نتائج الصف السادس من الثانوية العامة فِيْ العراق، وبعد ذلك يمكن لجميع الطلاب بسهُولة استخراج النتائج مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتميز للجميع.

أنهت وزارة التربية والتعليم قبل ساعات من تصحيح كافة أوراق الاختبارات الصف السادي الإعدادي وعلى الأرجح أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 الدور الأول 23/8/2022، عبر موقع الوزارة epedu.gov.iq.