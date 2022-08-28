“LINK” نتائج السادس الاعدادي 2022 ميسان دور اول epedu.gov.iq، كثرت عمليات البحث الفترة الاخيرة من قبل الطلبة وأولياء الأمور حول نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم صباح يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر أغسطس تنزيل نتائج السادس الاعدادي عبر موقع الساعة بعد الإنتهاء من عملية التصحيح وتدقيق كافة الدرجات، ويمكن الإتسعلام عن نتائج السادس الاعدادي epedu.gov.iq

النتائج التحضيرية السادسة 2022

افتتح الستار صباح اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 على نتائج الفصل الإعدادي السادس 2022 الدور الأول كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم النتائج، وهذا ما كنا ننتظره فعلا. موقع العرب اليوم قبل ايام حيث قلنا لكَمْ ان نتائج الصف السادس الاعدادي ستظهر قبل الشهر الجديد وهذا ما حدث وهذا بحمد الله ومن ثم تجربتنا الكبيرة فِيْ الموقع تثقيف لي على نتائج العراق.

حيث جاءت نتائج المحافظات والدوائر مثل الكرخ، كركوك، البصرة، ذي قار، المثنى، ديالى، نينوى، ميسان، الرصافة، النجف، كربلاء، بابل، أربيل، بغداد، إلخ. النتائج مركزية، وأعزائي الطلاب يمكنكَمْ متابعة المقال لمعرفة نسب نجاح الصف السادس الثانوي للعام الدراسي 2022 وكذلك روابط لمعرفة النتيجة.

معدلات النجاح فِيْ امتحان 2022

فِيْما يتعلق بمعدلات النجاح، فقد تابعنا فِيْ البداية تصريحات الطلاب، ونود أن نخبرك أن معدلات النجاح مخيبة للآمال للغاية للأسف، وهناك عدد كبير من الطلاب الذين سيدخلون المرحَلْة الثانية من الامتحانات. نظرًا لأن حوالي 30 ٪ من الطلاب ينجحون فِيْ أحسن الأحوال، ولكن هذا يرجع إلى غياب العديد من الطلاب فِيْ امتحاناتهم.

فِيْ حال كانت نتيجة الطالب غير مرضية وتستحق المزيد من الدرجات، سيفتح باب تقديم الاعتراض فِيْ غضون ساعات قليلة، لذا استمر فِيْ تثقيفِيْ لمعرفة الخطوات.

رَابِطْ لنتائج الثانوية العامة السادسة بميسان 2022

وفِيْ حال كنت مقيمًا فِيْ محافظة ميسان أو باقي المحافظات، يمكنك معرفة نتيجتك من خلال هذه الخطوات، اتبعها، حيث نقدم لك 3 طرق لاستخراج النتيجة، جميعها تعمل، وفِيْ حالة واحدة من المواقع لا تعمل معك بسبب الضغط، ستنتقل إلى الموقع التالي، تابع.

نتائج الثانوية العامة السادسة 2022 وزارة التربية والتعليم

الطريقة الأولى هِيْ الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من خلال الخطوات التالية

ادخل على موقع الوزارة للوقوف على نتائج الحَلْقة السادسة من خلال الرَابِطْ epidu.gov.iq .

. ادخل فِيْ الأخبار.

اختر محافظة ميسان.

ثم اضغط على الرَابِطْ.

اختر المدرسة.

أنت تقوم بتنزيل ملف pdf.

ابحث عن اسم ربع الطالب للعثور على النتيجة.

نتائج الثانوية الخارجية السادسة 2022

فِيْ حال عدم عمل الموقع الوزاري بسبب الضغط يمكنك اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى results.mlazemna.com.

انقر للعرض فِيْ محافظة ميسان.

اختر البيولوجية أو الأدبية أو التطبيقية.

ابحث عن المدرسة.

ثم انظر داخل البيان برقم الاختبار حتى ترى النتيجة الدقيقة.

نتائج ايرثلنك السادسة

هناك طريقة رسمية يمكنك من خلالها معرفة نتيجتك، وذلك من خلال موقع Earthlink الإلكتروني، حيث تكتب رقم الاختبار وستظهر النتيجة، فتابع

اذهب إلى موقع إيرث لينك العراقي على شبكة الإنترنت student.earthlink.iq.

ثم اكتب رقم الاختبار.

انقر فوق الزر “عرض” لتظهر لك النتيجة التفصيلية بسهُولة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية صباح يوم الأحد 28/8/2022، نتائج السادس الاعدادي 2022 عن طريق موقعها الرسمي وتم تفعيل اللينك الخاص للنتائج ليتمكن كافة الطلبة من التعرف على نتائجهم بسرعة وبدون وقت وجهد.