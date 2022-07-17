نتائج الصف التاسع سوريا 2022م (شهادة المرحَلْة الأساسية) بالاسم ورقم الاكتتاب على موقع وزارة التربية moed gov sy

نتائج الصف التاسع سوريا التساؤل حول ظهُور نتائج الصف التاسع سوريا 2022 من أكثر المواضيع التي تم التساؤل والتحقيق فِيْها فِيْ البلد الشقيق سوريا، حيث أكدت وزارة التربية السورية أن نتائج الصف التاسع لم يظهر بعد لأن عمليات مراقبة وتصحيح الدرجات ما زالت سارية المفعول حتى الآن اللحظة الحالية، لأن الصف التاسع من السنوات الدراسية المهمة فِيْ حياة كل طالب فِيْ أي بلد، والعملية. يحتاج إلى رعاية وة قوية حتى لا يتعرض أي طالب للإهانة.

خطوات للتعرف على نتائج 9 سوريا 2022

حددت وزارة التربية والتعليم السورية بعض الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للتحقق من نتيجته فِيْ الصف التاسع للعام الدراسي 2022. وهذه الخطوات كالتالي –

الخطوة الأولى من الخطوات هِيْ أن يقوم الطالب أو ولي أمره بإدخال رَابِطْ الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية. http//moed.gov.sy/

بعد ذلك يقوم السائل بالضغط على “نتائج الصف التاسع” أو “نتائج شهادة التعليم الأساسي” حسب ما هُو مكتوب أمامك.

يقوم الطالب الذي يسأل أو المعلم بإدخال جميع بيانات الطالب وهُو اسم الطالب فِيْ الربع مع تحديد الجهة الحكومية التي ينتمي إليها ثم يكتب رقم الاشتراك.

ينقر القائم بالاستعلام بعد ذلك على رمز “عرض النتيجة” أسفل الصفحة وينتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر النتيجة أمام القائم بالاستعلام، وهذا فقط إذا حدث ذلك.

نتائج الصف التاسع 2022 م (شهادة المرحَلْة الأساسية)

أكد وزير التربية والتعليم السوري، الدكتور دارم الطباع، أن نتيجة الصف التاسع السوري لعام 2022 لم تظهر بعد، لكن ين قاموا بتصحيح الاختبارات بعناية من اليوم الأخير لأخذها. وكشفت وزارة التربية والتعليم والوزير أنه من المنتظر عرض النتيجة والظهُور يوم السبت أو الأحد فِيْ الأسبوع المقبل، وعندما يتم رفعها على الموقع يقوم الوزير بكشفها فورًا للدخول والحصول على النتيجة من الموقع. .