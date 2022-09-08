LINK حالأ” نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني العراق 2022 برقم الامتحاني في المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم ،شهد العام الدراسي السابق في العراق توجه نسبي للتعليم الإلكتروني في بعض المراحل التعليمية والذي صدر بشكل كبير خلال جائحة كورونا والتخلص من الفاقد التعليمي عند الطلاب ومتابعة سير العملية التعليمية ،كما وأصدرت الوزارة مؤخراً نتائج الصف الثالث المتوسط بشكل رسمي ومعتمد.

تعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​الدور الثاني العراق 2022

جميع الطلاب ينتظرون نتائج متوسط ​​الجولة الثانية، حيث أن الاختبارات التي أجريت فِيْ الشهر السابق هِيْ فرصة أخيرة لجميع الطلاب الراسبين فِيْ امتحانات الدور الأول، ونتائج المتوسط ​​الثالث العراق 2022، فِيْ الجولة الثانية، يلتقون إلكترونيًا عن طريق إدخال رَابِطْ محدد باتباع عدة خطوات للوصول إلى نتيجتهم.

الحالة النفسية للطلاب نتائج المتوسط ​​الثالث الجولة الثانية 2022

فِيْ انتظار الطلاب وأولياء الأمور نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الجولة الثانية مليئة بالخوف والتوتر، بسبب التأخير فِيْ إظهار النتيجة حتى الآن، لكن العديد من المسؤولين أوضحوا أنها ستكون جاهزة قريبًا جدًا وأعلنوا أن النتيجة ستكون مرضية، وأن نسبة النجاح عالية لجميع الطلاب، حيث أكدت وزارة التربية العراقية أنها ليست كذلك. هناك جولة ثالثة من الامتحانات بعد إعلان الجولة الثانية، واحتمال إجرائها مستحيل وغير مرجح.

خطوات الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​2022 الدور الثاني العراق

تتم الاستفسارات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم نشر نتائج جميع المحافظات العراقية على تلك المواقع فور استكَمْالها والموافقة عليها. والواقع أنه تم نشر النتائج فِيْ عدة محافظات عراقية، فِيْما تنتظر باقي المحافظات إعلان النتائج. للحصول على النتيجة، يمكن اتباع عدة خطوات. من الموقع، هذه الخطوات كالتالي:

اشتراك موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ملك له.

ثم اضغط على ايقونة البحث لنتائج الصف الثالث المتوسط.

حدد الجولة الثانية من خلال الأيقونة المخصصة لها.

بعد ذلك، يرجى كتابة الاسم الكامل ورقم الاختبار بشكل صحيح.

فِيْ النهاية يتم تحديد الإقليم والشعب، وستظهر النتائج على الفور.

LINK حالأ” نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني العراق 2022 برقم الامتحاني في المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم كما وقدم أحد المسؤولين في الوزارة الشكر الى كافة أجهزة الدولة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وإرفاق الدرجات بشكل دقيق.