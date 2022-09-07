نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثاني 2022 بالرقم الإمتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ،كما أصدرته الوزارة على مدار الايام الماضية بإعلان نتائج الصف السادس للطلبة الذين لم يجتازوا اختبارات الدور الأول بنجاح ،وذلك باعتماد نتائج عدد من الحافظات ومنها بغداد وبابل وكركوك ومحافظات أخرى ويتبقى ما يقارب أربعة محافظات سيتم الإعلان عنهم قريباً.

نتائج الصف الثالث المتوسط ​​من الدور الثاني

عقب اعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الصف الثالث متوسط ​​المرحَلْة الثانية فِيْ بعض المحافظات العراقية والظهُور المرتقب فِيْ باقي المحافظات، ازدادت عمليات البحث على الانترنت بشكل ملحوظ عن الرَابِطْ للتحقق النتائج التي أكدت الوزارة تفعيلها خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور التحقق من نتائجهم إلكترونيًا وبسهُولة من المنزل، باستخدام الهُواتف المحمولة أو الكَمْبيوتر الشخصي قلوب الطلاب ضخمة.

الإستشارة على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​من الدور الثاني

يمكن الاطلاع على نتائج المذكرة الثالثة متوسط ​​الجولة الثانية من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها إلكترونيًا والتي نوضحها فِيْ الخطوات التالية

الدخول فِيْ موقع وزارة التربية والتعليم العراقيةوهُو الموقع الرسمي والمعتمد.

يختار الطالب الزر للاستماع إلى نتائج الصف الثالث متوسط ​​الجولة الثانية.

فِيْ الخطوة التالية تحدد المحافظة العراقية التي ينتمي إليها الطالب.

ثم انقر فوق زر نتائج التنزيل.

فِيْ الخطوة التالية، يتم تحميل ملف كامل للمحافظة المختارة بتنسيق pdf.

يفتح الطالب الملف ويبحث عن النتيجة باستخدام الاسم ورقم المقعد.

فِيْ حال عدم ظهُور نتيجة الطالب أو عدم الاحتفاظ بها فِيْ الموقع تظهر كلمة تحت التحميل على الموقع وفِيْ هذه الحالة ينتظر الطالب لبعض الوقت حتى يتم تحميل النتيجة على الموقع ويتبع الخطوات التي تم ذكرها أثناء عملية البحث عند ظهُور النتيجة وتحميل النتيجة للتحقق من تقييماتك.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثاني 2022 بالرقم الإمتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كما وأشادت الوزارة بكافة الجهود المبذولة في عمليات تقديم الاختبارات والتصحيح ومراعاة الدقة والشفافية بالإضافة الى تعاون أجهزة الدولة لتسهيل كافة الإجراءات.