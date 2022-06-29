رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول لجميع محافظات العراق، ينتظر العديد من الطلاب والطالبات بالعراق معد نتائج الصف الثالث الدور الأول ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالعراق بالإعلان عن موعد نتائج الصف الثالث الدور الأول وذلك بعد الانتهاء مباشرة من أعمال الرصد والتصحيح داخل الوزارة، وحسب ما صرحت وزارة التعليم أنها ستدرج الدرحات بشكل الإلكتروني عبر الصفحة الرسمية.

متى موعد نتائج الثالث متوسط 2022

سيتم الإعلان عن موعد نتائج الثالث المتوسط في العراق ، بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات المتخذة بعد الانتهاء من موعد التصحيح حيث لم يتم بعد الإعلان من قبل وزارة التعليم عن موعد اتاحة النتائج من خلال الموقع الالكتروني الخاص، في حال تم الاعلان عن الموعد الرسمي للنتائج سنوافيكم بكل جديد.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

الفترة الأخيرة أنهت وزارة التعليم في كافة محافظات العراق عملية تصحيح وتدقيق الدرجات للصف الثالث المتوسط، كما أتاحت رابط خاص عبر الموقع الرسمي للوزارة والذي يمكن لكافة الطلاب معرفة نتائجهم بسهولة ويسر، ويمكن معرفة نتائج الثالث المتوسط وفق الخطوات التالية

ادخل على موقع وزارة التعليم الرسمي من هنا

اضغط على عرض النتائج

حدد الصف الذي تدرس فيه

اكتب كافة البيانات المطلوبة

قم بالضغط على زر عرض النتائج

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 العراق

يحرص كافة طلاب الصف الثالث المتوسط بدولة العراق بمعرفة علاماتهم النهائية بعد الإعلان الأخير من قبل وزارة التعليم العراقية عن قرب من الانتهاء من التصحيح والمراجعة، كما أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال أيام قليلة، وتجدر الإشارة بأنه سيتم عرض النتائج بشكل تدريجي حسب المحافظات، وذالك بعد الاستكمال التام من التصحيح.

وفي الختام نكون قد بينا بشكل مجمل حول رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول ومن المقرر أن يتم الاعلان عن النتائج، بعد عملية التصحيح ورصد الدرجات مباشرة.