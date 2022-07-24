نتائج الصف الثامن 2022.. الآن الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس 2022 ولاية الجزيرة برقم الجلوس عبر موقع البوابة الإلكترونية السودانية

نتائج الصف الثامن 2022.. الآن للاستفسار عن نتيجة شهادة التأسيس 2022 بولاية الجزيرة، تتزايد عمليات البحث بعدد كبير من الطلاب فِيْ جميع ولايات السودان بشكل عام لمعرفة نتائج شهادة التأسيس 2022 هذا العام الدراسي، بعد امتحانات شهادة التأسيس. تم الانتهاء خلال الأيام الماضية فِيْ مختلف المحافظات بشكل عام فِيْ ضوء تنفِيْذ الإجراءات الاحترازية وجميع الإجراءات التي أكدتها وزارة التربية والتعليم السودانية، وسنستعرض من خلال هذه السطور كيفِيْة التعرف على النتائج. شهادة التأسيس لعام 2022 بالسودان بولاية الجزيرة وجميع الولايات بشكل عام.

نتائج شهادة التأسيس فِيْ السودان 2022 جميع الولايات.

ينتظر جميع الطلاب من جميع ولايات السودان والجزيرة والخرطوم والولايات الأخرى بشكل عام إعلان نتائج امتحانات شهادة التأسيس، حيث سبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية خلال الساعات الماضية عن نتائج الصف الثامن 2022 فِيْ عدة ولايات حيث يتم عرض النتائج فِيْ كل ولاية على حدة بشرط أن يكون ذلك بعد الانتهاء من التصحيح والتدقيق وة والمراقبة لمؤهلات جميع الطلاب. وذلك عبر موقع البوابة الالكترونية لنتائج الامتحان بالسودان حيث اكد ان اخر مَوعِد لتقديم النتائج هُو اليوم الاربعاء 20 يوليو مع اعلان نتائج الصف الثامن فِيْ السودان. الولاية من الجزيرة 2022 برقم واسم المقعد.

كيفِيْة استخراج نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان 2022

تم تفعيل الرَابِطْ الإلكتروني لمعرفة نتائج امتحانات الشهادة الأساسية فِيْ السودان بالولايات المختلفة، عبر الموقع الرسمي للوزارة، باتباع الخطوات التالية مباشرة.