نتائج الطلاب” بوابة القبول الموحد للجامعات rgu-admit.edu.sa الكليات المشموله بنتائج القبول الموحد

أعلنت اللجنة الإشرافِيْة للقبول الموحد للطلاب والطالبات فِيْ الجامعات الحكومية وكليات التقنية بالرياض، عن افتتاح بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات اليوم الخميس، للطلاب والطالبات المرشحين للتسجيل عن طريق النظام الموحد. سماح بالدخول. البوابة الإلكترونية فِيْ كل من الجامعات التالية (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملك سعود، الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبد العزيز، شقراء، المجمعة والكليات التقنية بالرياض).

الدخول الموحد

ينتهِيْ مَوعِد تأكيد الدخول عبر البوابتين ظهر يوم الأحد التالي 9 / محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م ويجوز للجنة، مع ملاحظة الطلاب والطالبات الذين لم يؤكدوا قبولهم بعد تاريخ الإغلاق، تأكيد القبول عن طريق إدخال حساب الطالب الخاص بك عند الباب قبل الإغلاق فِيْ التاريخ المحدد.

أهداف القبول الإلكتروني الموحد

تسهِيْل إجراءات القبول وتوحيدها لتوفِيْر الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور من صعوبات الالتحاق بالجامعات وتجنب إعادة الالتحاق بالجامعات.

زيادة عدد الطلاب الملتحقين فعليًا بالجامعات والكليات من خلال تجنب تكرار قبول الطلاب الجدد فِيْ الجامعات والكليات وتقليل الهدر الناتج عن انسحاب بعض الطلاب.

استفد من الوَظْائِفْ الشاغرة المتاحة فِيْ الجامعات والكليات الحكومية بمنطقة الرياض واستثمر فِيْ أفضل الفرص المتاحة فِيْ كل جامعة أو كلية.

بناءً على رغبات الطالب، قد نمنحهم الفرصة للتقدم إلى جامعات أو كليات متعددة فِيْ نفس الوقت وتحديد البدائل المناسبة.

ضمان تكافؤ الفرص للجميع من خلال الوضوح والشفافِيْة فِيْ إجراءات القبول والامتثال لمعايير القبول المقبولة لكل تخصص.

الكليات المشمولة بنتائج القبول الموحدة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود. جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

جامعة شقراء.

جامعة مجمعة.

الكليات التقنية بمنطقة الرياض،

بوابة القبول فِيْ جامعات البنات

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

بوابة القبول فِيْ جامعات البنات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. جامعة الملك سعود.

جامعة الأميرة نورة.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

كلية تقنية.

رَابِطْ نتائج القبول الموحد لـ 1444 طالب وطالبة