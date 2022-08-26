نتائج القبول الالحاقي جامعة الإمام، اعلنت جامعة الامام عن نتائج القبول الخاصة فيها، والتي تعلن عناه جامعة الإمام محمد بن سعود، من بين العديد من البرامج الأكاديمية المطروحة لديها، لكافة الطلاب و الطالبات المنضمين اليها، والحديث في مقال اليوم يدور حول التعرف على مزيد من المعلومات والتفاصيل التي يرغب الكثيرين بالتعرف عليها، خلال الحديث الموضح عن نتائج القبول الالحاقي جامعة الإمام وتعديل الرغبات.

جامعة الإمام محمد بن سعود

تعتبر جامعة الإمام محمد بن سعود احدى الجامعات البارزة في المملكة العربية السعودية، كما أنها من بين الجامعات الحكومية الموجودة في العاصمة الرياض، وقد تم تأسيس الجامعة عام 1373هـ، والموافق 1953م تقوم الجامعة بتقديم مجموعة من البرامج التعليمية التي تختص بالشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الكثير من التخصصات العلمية المتنوعة، وتصدر الجامعة العديد من المطبوعات الدينية، وتقوم ببث جميع أخبارها عبر صحيفتها الخاصة التي خصصت لها ميزانية منفصلة، والتي تسمي مرآة الجامعة.

نتائج القبول الالحاقي جامعة الإمام وتعديل الرغبات

تتيح جامعة الإمام محمد بن سعود لكافة طلبتها إمكانية الاطلاع على نتائج القبول، كما وتُسهم في إبراز جانب الوضوح والشفافية في إجراءات القبول وضمان فرص متساوية وعادلة للجميع وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص، ويعتبر التقديم الإلحاقي هو إحدى الخدمات التي تقوم جامعة الإمام محمد بن سعود بتقديمها للطلاب الذين لم يحالفهم الوقت ولم يكن لهم نصيب في التسجيل والتقديم في المرة الأولى التي قامت بها الجامعة بفتح أبواب التسجيل، فتقوم الجامعة بإتاحة المجال للمرة الثانية للطلاب الراغبين في التقديم والتسجيل وتترك لهم فرصة التقديم للانضمام للجامعة من خلال التقديم الإلحاقي.

خطوات التسجيل في القبول الالحاقي جامعة الامام 1444

ويستطيع الطلبة أن يقوموا بالتسجيل في القبول الإلحاقي لدى جامعة الامام محمد بن سعود، وذلك من خلال الاطلاع على الخطوات المرفقة والقيام بتطبيقها، بدءً بالدخول المباشر الى الموقع الالكتروني، كما في هذا النحو: