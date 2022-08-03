نتائج القبول الموحد جامعة الملك عبدالعزيز 1444 kau.edu.sa عمادة القبول والتسجيل

يتم تحديد مَوعِد نتائج القبول الموحد لجامعة الملك عبد العزيز 1444 للطلاب الجدد للدراسة فِيْ الجامعة فِيْ العام الدراسي التالي من قبل مكتب عميد القبول والتسجيل بالجامعة، وهُو المسؤول عن ترتيب مواعيد قبول الطلاب الجدد فِيْ الجامعة. الطلاب الجدد. وكذلك الطلاب الراغبين فِيْ التحويل من جامعات أخرى إلى جامعة الملك عبد العزيز والباحثين الراغبين فِيْ الالتحاق ببرامج الدكتوراه أو الماجستير.

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك عبد العزيز هِيْ إحدى الجامعات الحكومية الرائدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تأسست الجامعة عام 1387 هـ. فِيْ ذلك الوقت كانت جامعة خاصة بمساعدة التجار والممولين بدأت دراساتها لأول مرة فِيْ العام الدراسي 1388، وفِيْ العام التالي تم افتتاح كلية الاقتصاد والإدارة فِيْ الجامعة، وفِيْ ما يلي عام افتتاحها جامعة الآداب والعلوم الإنسانية، وفِيْ عام 1394 قرر مجلس الوزراء السعودي دمج الجامعة مع جامعات الدولة لجعلها جامعة عامة، مع إضافة كلية التربية وكلية الشريعة والدراسات العليا. إلى الجامعة، التي انقسمت لاحقًا للانضمام إلى جامعة أم القرى، عملت الجامعة فِيْ البداية مع الجامعات فِيْ نظام التعليم لتخريج الآلاف من الطلاب والطالبات كل عام.

نتائج القبول الموحد بجامعة الملك عبد العزيز

ينتظر الطلاب والطالبات الراغبون فِيْ الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز إعلان مَوعِد التحاق الحاصلين على الثانوية العامة للقبول فِيْ العام الدراسي المقبل 1444، حيث أعلنت الجامعة مواعيد الالتحاق للعام الجديد الذي سيبدأ فِيْ الثلاثاء 19 يوليو 2022 20 ذو الحجة 1443 ويغلق التسجيل يوم الاثنين 1 أغسطس 2022 الموافق 3 محرم 1444 هنا.

شُروطْ القبول بجامعة الملك عبدالعزيز

ينص مكتب عميد جامعة الملك عبد العزيز للقبول والتسجيل على استيفاء جميع المتقدمين لهذه الشُروطْ للتقدم للجامعة، مع مراعاة العديد من شُروطْ القبول بالجامعة، ومنها

• يجب أن يكون الطلاب والطالبات من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة أو من أم سعودية أو أم لأب سعودي.

• أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خارج المملكة.

• إذا كان مقدم الطلب يعمل فِيْ مؤسسة عامة أو خاصة، فعليه الحصول على إذن من جهة العمل للدراسة فِيْ الجامعة.

• يجب على الطلاب فِيْ برنامج التوجيه الإنساني الإداري اجتياز اختبار القدرات.

• يجب على طلاب المهنة العلمية اجتياز اختبار القدرات واختبار التحصيل الأكاديمي.

• يجب أن تكون مدة شهادة الامتحان سارية كَمْا يحددها مركز القياس الوطني.

• ألا يكون الطالب مطرودًا من أي كلية أو جامعة.

• من خلال تقديم الطلب، يوافق الطالب على سحب قبوله فِيْ الجامعة فِيْ حالة ثبوت طرده من جامعة أخرى.

• إذا قام الطالب بسحب نصه من كلية أو مؤسسة تعليمية أخرى، فلن يتم قبوله إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب.

• يجب ألا يكون قد مضى 3 سنوات كحد أقصى منذ أن حصل الطالب على شهادة الثانوية العامة.

• يُعفى الطلاب المكفوفون من اختبارات التقييم.

• يجب أن تكون البيانات التي يدخلها الطالب من خلال بوابة القبول صحيحة ومتسقة مع المستندات الأصلية الواردة فِيْها.

المستندات المطلوبة للتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز 1444

للسماح للطلاب والطالبات بالتسجيل فِيْ جامعة الملك عبد العزيز فِيْ مختلف الكليات والتخصصات المدرجة فِيْ الجامعة، يجب إعداد بعض المستندات فِيْ طلب التسجيل المقدم من خلال موقع الجامعة، وهذه المستندات هِيْ