نتائج القبول الموحد جامعة طيبة 1444 taibahu.edu.sa شُروطْ القبول فِيْ جامعة طيبه

يرغب العديد من الطلاب فِيْ الاستفسار عن رَابِطْ نتيجة القبول الجامعي والدبلوم بجامعة طيبة للعام الدراسي القادم 1444 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وقد زادت عمليات البحث عن هذه النتائج فِيْ جامعة طيبة وبعض الجامعات السَعُودِيْة، ويذكر أن نتائج الأول تم التقديم للطلبة وفق معايير وشُروطْ أهمها الموافقة على رغبات الطالب مع مراعاة الأماكن المتاحة فِيْ الكليات وسنعرض لكَمْ الرَابِطْ والتاريخ. نتائج جامعة طيبة وشُروطْ الالتحاق بها.

نتائج القبول الموحد بجامعة طيبة

أعلنت جامعة طيبة عن مَوعِد إعلان نتائج القبول الموحد لجامعة طيبة 1444 والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م، وأكدت الجامعة أن عملية التأكيد ستتم من يوم الأربعاء الموافق 5 محرم 1444 هـ الموافق 8 أغسطس 2022 م وحتى يوم السبت 8 محرم 1444 هـ الموافق 6 أغسطس 2022 م استكَمْال باقي الإجراءات.

رَابِطْ نتيجة القبول بجامعة طيبة

وضعت جامعة طيبة رَابِطًْا لمعرفة ذلك. نتائج القبول الموحدة جامعة طيبة 1444، من خلال الطريقة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للجامعة، مع تأكيد القبول من قبل الطلاب على هذا الموقع أيضًا، ويمكنك معرفة أسماء الطلاب المقبولين من هنا.

شُروطْ القبول بجامعة طيبة 1444 هـ

وضعت جامعة طيبة مجموعة من الشُروطْ الواجب توافرها فِيْ الطلاب المتقدمين للقبول، ومنها ما يلي

• أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

• حاصل على درجة البكالوريوس الصادرة حديثًا ولا تزيد عن 3 سنوات.

• عند التقديم لجامعة طيبة يجب ألا يتجاوز عمر الطالب 25 سنة.

• أن يجتاز الطالب المقابلات الشخصية التي تجري فِيْ مكتب عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة.

• أن يخضع الطالب للفحص الطبي فِيْ المكان الذي تحدده جامعة طيبة.

• يجب أن تكون جميع البيانات المدخلة فِيْ عملية التسجيل الإلكتروني صحيحة ومطابقة للوثائق الأصلية.

• يجب أن يبدأ الطالب دراسة الفصل الدراسي الأول وألا يتغيب.

نتائج القبول بجامعة طيبة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، نتائج الاختيار الأول للمرشحين للقبول فِيْ البرامج الأكاديمية بالجامعة، ثم اختر الخدمات لإكَمْال عملية القبول، ثم اضغط على الرَابِطْ لتأكيد قبولك الأول.