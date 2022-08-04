رابط نتائج القبول الموحد في جامعة أم القرى للعام الجديد 1444، أعلنت جامعة أم القرى قبل قليل عن نتائج القبول الموحد من خلال صفحتهم على منصة التويتر، في تخصصات مختلفة، وحسب ما بينت الجامعة ضرورة تسجيل الدخول عبر موقعهم الرسمي ليتم تأكيد التسجيل، ثم يتم تأكيد الموعد بالجامعة في المواعيد المحددة للقبول النهائي بالجامعة. سنتطرق الى رابط نتائج القبول الموحد في جامعة أم القرى .

نتائج القبول الموحد في جامعة أم القرى 1444

تم الإعلان أمس الأربعاء من قبل جامعة ام القرى عن نتائج القبول الموحد، عبر موقعها الرسمي، عن نتائج القبول للعام الدراسي الجديد ، لكي يتم تحديد قبول الطلبة في التخصصات المختلفة، وحسب ما صرحت الجامعة انه يلز على كافة الطلبة المقبولين الدخول عبر الموقع الرسمي الخاص بالجامعة ومن ثم تأكيد الترشيح في الجامعة.

الاستعلام عن نتائج قبول جامعة أم القرى

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائج قبول جامعة أم القرى، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على الرابط الموقع الخاص بجامعة ام القرى

اختر تسجيل الدخول

قم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور

ادخل رقم الهوية الخاصة بك

قم باختيار ايقونة استخراج النتيجة.

رابط نتائج القبول الموحد في جامعة أم القرى

نشرت جامعة أم القرى في الآونة الاخيرة على كافة حساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، رابط خاص بنتائج القبول الموحد في جامعة أم القرى ، وذلك من خلال الرابط التالي، ومن خلال الرابط يمكن معرفة كافة أسماء المقبولين في الجامعة الدفعة الأولى، كما وتختلف معدلات القبول من جامعة الى أخرى، وذلك على حسب عمادة القبول والتسجيل.

في الساعات الأخيرة تم الكشف من قبل جامعة ام القرى عن الإعلان الرسمي لنتائج القبول الموحد في جامعة أم القرى 1444، لكافة الطلبة الذين تقدموا لطلبات الالتحاق، وأكدت على الطلبة الذين تم قبولهم استكمال كافة إجراءات التسجيل من خلال الموقع الخاص بالمدرسة.