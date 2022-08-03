نتائج القبول الموحد 1444 للطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية وكليات التقنية rbu-admit.edu.sa السَعُودِيْة

كشفت نتائج القبول الموحد لعام 1444 للطلبة والطالبات فِيْ الجامعات الحكومية، حيث كشفت الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض بالمملكة العربية السَعُودِيْة، عن مَوعِد ظهُور نتائج الإسقاط الأول للنتائج يوم الاثنين 1 أغسطس. 2022. الموافقة على استمرار العملية حتى الخميس 4 أغسطس لاستكَمْال عملية تأكيد قبول الفرز الأول عند الساعة 12 ظهرًا، كَمْا تم التأكيد على ضرورة تأكيد القبول خلال الفترة المشار إليها حتى لا يتم إلغاء قبول الطلبات، ولهذا نشرح لك عزيزي الزائر كيفِيْة التعرف على نتائج القبول الموحد 1444 فِيْ الجامعات الحكومية.

نتائج القبول الموحدة لوزارة الدفاع

تلقى عدد كبير من الطلاب طلبات التقديم على كليات التقنية بالرياض عبر بوابة القبول الموحدة اعتبارًا من 28 ذو الحجة 1443 حسب الجدول الزمني المحدد فِيْ بوابة القبول المقابلة الشخصية لمجالات الصحة، وبعد ذلك سيتم تأكيد النتيجة فِيْ تاريخ 3 محرم 1444 شريطة أن يتم الاختيار الثاني للطلاب وإعلان نتائج المرحَلْة الثانية فِيْ مواعيد محددة.

النتائج المجمعة لقبول 1444 من الطلاب فِيْ الجامعات الحكومية

ونشرت اللجنة، الخميس الماضي، قائمة المرشحين من الأقسام لطلب المقابلات والاختبارات عبر بوابة القبول.

بينما أضع الإطار الزمني لمقابلة المرشحين بين الأحد والثلاثاء الماضيين.

الأمر الذي يتطلب مقابلة واختبار.

كَمْا تحدد بوابة القبول مَوعِد إعلان نتائج القبول فِيْ الكليات التقنية.

سيكون هذا الخميس 4 أغسطس 2022.

آخر يوم لتأكيد القبول من خلال بوابة التطبيق هُو الساعة 12 ظهرًا، وسيتم رفض باقي الطلبات.

إذا لم يتم تأكيده من خلال بوابة القبول الموحد.

خطوات الاطلاع على نتائج القبول الموحد 1444

يمكن للطلاب المتقدمين لكليات التقنية من خلال بوابة القبول الموحد للجامعات الحكومية داخل مدينة الرياض التحقق من نتائج التقديم وتأكيد القبول من خلال الخطوات التالية