نتائج القبول النهائي حرس الحدود 1444، تحرص المملكة العربية السعودية على توفير الأمن والأمان لمواطنيها وسكانها مما تحرص على توظيف عدد لا بأس به من الجنود وتفريغهم الى حرس الحدود السعودي والذي يعمل على تأمين كافة الحدود السعودية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج القبول النهائي حرس الحدود 1444 قبل ساعات، ويمكن الإستعلام عن نتائج القبول النهائي حرس الحدود بشكل الإلكتروني.

ما هو حرس الحدود السعودي

يعد حرس الحدود السعودية أحد أبرز الأجهزة العسكرية المهمة في المملكة السعودية، والذي يقدم الكثير من المهام المهمة في الأمن السعودية، ويعد شريان الحياة و الدرع الواقي الحفاظ على تأمين كافة المساحة الجغرافية على حدود السعودية، البحرية والجوية والبرية مع الدول الثانية، من الإختراقات المفاجئة التي تشكل خطر واسع على الدولة، من المهربين والمتسللين وتجار المخدرات.

نتائج القبول النهائي حرس الحدود 1444

أعلنت الإدارة العامة التابعة الىة وزارة الداخلية قبل ساعات من يم الخميس عن الإعلان عن نتائج القبول النهائي حرس الحدود 1444 للالتحاق بالخدمة العسكرية في حرس الحدود (المرافق البحرية)، وذلك على رتبة جندي، حيث يجب على كافة المقبولين القيام بالالتزام بكافة القوانين والإجراءات التي بينتها الإدارة العامة بوكالة وزارة الداخلية، ومن أبرز التعليمات التي أصدرت:

الحضور بالزي الرياضي فنيلة كم طويل لون أبيض سادة وبنطلون رياضي طويل لون أزرق سادة.

حلاقة الرأس على رقم 1.

يمنع إدخال أي أدوية طبية إلى المركز الخاص بالتدريب وفي حالة الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند الحضور.

احضار أيبان لحساب بنكي مصدق ومفعل وحديث، وصورتين نسخة من النموذج.

يمنع إحضار الملابس المدنية كالثوب والشماغ وغيرها.

يمنع إحضار الأجهزة الإلكترونية والجوال والدخان وما شابه والخواتم والأدوات الحادة والنظارات الشمسية.

احضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل وهوية الأم، وأصل المؤهلات العلمية عدد 3 نسخة منها.

يمنع على الطلاب حضور مركز التدريب بسيارته الخاصة.

لن يسمح بدخول أي سيارات إلى المركز أو الوقوف بجانب سور مركز التدريب ويتحمل الطالب كامل المسؤولية بهذا الخصوص.

احضار عدد 10 صور شمسية باللباس الرياضي مقاس 6×4 خلفية بيضاء.

سوف تكون الدورة مدتها ثلاثة أشهر داخلية بدون خروج.

الإستعلام عن نتائج القبول النهائي حرس الحدود 1444

أتاحت الإدارة العامة رابط خاص للاستعلام عن نتائج القبول النهائي حرس الحدود لعام 1444، بكل سهولة وذلك من هلال الدخول الى بابة أبشر الرسمية، والقيام بإتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الى منصة أبشر من هنا

قم بإختبار اشعار القبول

قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح

أخير انقر على عرض

ستظهر نتيجة القبول.

أعلنت الإدارة العامة التابعة لوزارة الداخلية في السعودية الفترة الأخيرة عن الإعلان عن نتائج القبول النهائي حرس الحدود 1444 حيث يمكن الإستعلام ومعرفة النتيجة من خلال الدخول الى منصة أبشر