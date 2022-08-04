نتائج القبول فِيْ الجامعات 1444 فِيْ السَعُودِيْة والاستعلام عنها من خلال بوابة القبول الموحد وشُروطْ الالتحاق

تم الإعلان رسمياً، الصادر عن الحكومة السَعُودِيْة، عن النتائج النهائية لقبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية بالرياض للعام 1444-2022. أعلنت النتائج رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، وتم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الذي يعقد فِيْ الوزارة السَعُودِيْة. تم إعلان النتائج لطلاب الجامعات الحكومية.

1444 نتيجة القبول الجامعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، نتائج القبول فِيْ مختلف التخصصات فِيْ الجامعات الحكومية الرسمية بالدولة لكل من الفروع والتخصصات الفنية والنظرية والعملية، بعد استكَمْال جميع الإجراءات الشكلية والأوراق الخاصة بالطلاب، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من الدراسة. كافة الأمور الفنية والإدارية، وتم الإعلان عن المواعيد التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وتم إتاحة التسجيل فِيْ تلك الجامعات إلكترونيًا من خلال موقع الجامعات الحكومية السَعُودِيْة.

نتائج القبول الموحدة للجامعات الحكومية بالرياض

تم بالفعل الإعلان مؤخرًا عن الإعلان الرسمي لنتائج القبول للطلاب المتقدمين عبر المواقع الرسمية للوزارة فِيْ الجامعات الحكومية بالرياض 2022-1444، وتم يوم الاثنين الماضي من شهر أغسطس الحالي 2022، والذي يوافق اليوم الثالث من شهر أغسطس الجاري. شهر محرم 1444 حيث كان آخر يوم للتسجيل كَمْا تم الإعلان عنه مسبقًا.

نتائج القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات

تم الإعلان الرسمي عن أسماء المواطنين السعوديين المقبولين فِيْ الجامعات الحكومية لمختلف التخصصات من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي. فِيْ الشهر الماضي، تم فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات، ثم تم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني الموحدة نهاية شهر يوليو الماضي، وتم الإعلان عن أسماء المرشحين فِيْ الكليات يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من يوليو. الصحة، فِيْ نهاية الشهر أجريت المقابلات الشخصية، ثم يوم الاثنين 08/01/2022، تم إعلان النتائج والاختيار الأولي، وسيكون غدًا الخميس 04/08/2022 آخر مَوعِد لتأكيد الاختيار الأولي وإعلان النتائج وتأكيد الاختيار الأخير للأسماء المرشحة وأخيراً يوم الأحد الموافق 7/8/2022 سيكون آخر مَوعِد لتأكيد الاختيار النهائي بإذن الله.

شُروطْ القبول فِيْ الجامعات السَعُودِيْة 2022 – 1444

شُروطْ القبول فِيْ الجامعات الحكومية السَعُودِيْة هِيْ كَمْا يلي