نتائج الكرخ الاولى الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني، اعلان نتائج العلامات الثالث المتوسط لعام 2022 قد قام العديد من الطلبة في البحث عن نتيجتهم في الدور الثاني وخاصه طلبت المرحلة الاولى للصف الثالث المتوسط، حيث تم الإعلان من قبل وزاره التربية والتعليم العراقية عن اظهار نتائج الدور الثاني من خلال هذا الرابط ، يقوم الشخص في البحث عن علامته عن طريق التسجيل في الموقع الالكتروني وتحميل الملف الخاص بالنتائج وكل محافظة يتم ادراج ملف خاص بها من خلاله يبحث الطالب عن نتيجته.

نتائج الكرخ الاولى الثالث المتوسط

قامت وزاره التربية والتعليم العراقية بأنشاء رابط للبحث عن علامات الطلبة، حيث تم رفع 94 في المئة من علامات الطلبة في كافه المحافظات، وجاري الان رفع باقي النتائج، ويمكن أيضا تحميل النتائج عبر رابط التليجرام الذي اضافته وزاره التربية والتعليم العراقية، سيتم ادراج النتائج لكل محافظة على حذا، ومن المحافظات التي تم تقديم النتائج لها محافظه نينوى ومحافظه ديالى و محافظه الكرك 1والكرك3 اثنين والرصافه والنجف و ذي قار، حيث يجري الان تحميل باقي نتائج المحافظات.

موقع نتائجنا 2022

لمعرفه نتائج الكرخ للدور الثاني في المرحلة الثالثة المتوسطة لعام 2020 فأننا سوف نقدم لكم رابط الحصول على النتائج عن طريق موقع الوزارة، موقع نتائجنا الذي تتيحه وزاره التربية والتعليم التونسية، من خلاله يقوم الطالب بتحميل النتائج عبر ملف اكسل ويقوم الطالب بالبحث عن اسمه في الملف لمعرفه نتائج المرحلة الثانية للدور الاول المتوسط، وباقي المراحل سيتم ادراج النتائج لهم في اقرب وقت ممكن.

نتائج الثالث المتوسط 2022

قدمت وزاره التربية والتعليم موقع الكتروني للبحث عن العلامات والاستعلام عن المواد حيث قدمت موقع نتائجنا لنتائج المتوسط في مدينه في دوله العراق من وزاره التربية والتعليم العراقية واصدرت هذا الرابط للاستعلام والبحث عن النتائج الخاصة بمراحل الدراسة وخاصة في الدور الثاني لهذا العام من عام 2022م.

وعبر الموقع الرسمي الذي اتاحته الوزارة العراقية للتربية والتعليم فقد قدمت موقع نتائجنا للحصول على علامات الأول المتوسط وباقي المراحل الاخرى ويجري اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر سبتمبر ادراج باقي نتائج المراحل الدراسية.