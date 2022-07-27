نتائج الكويت الصف الثاني عشر بالرقم المدني و طريقة الاستعلام عن نتائج الدور الثاني

نتائج الكويت للصف الثاني عشر مع الرقم المدني وتزامنت هذه الاستشارة مع إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية عن مَوعِد إعلان نتائج الجولة الثانية من امتحانات الصف الثاني عشر فِيْ أقسام التربية العلمية والأدبية والدينية للعام الدراسي 2022، حيث طلاب الصف الثاني عشر. فِيْ الكويت تنتظر بفارغ الصبر نتائج الامتحانات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم مَوعِد صدور نتائج الحصص. فِيْ الجولة الثانية عشرة، الثانية، سمحت وزارة التربية والتعليم الكويتية للطلاب الكويتيين بالحصول على نتائجهم الثانوية بسهُولة، من خلال الدخول عبر موقع نتائج الثانوية العامة، وهُو الموقع المسمى بالصندوق الإلكتروني للنتائج، وهُو أحد المواقع الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة فِيْ الكويت، دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة أو المدرسة لمعرفة النتيجة.

نتائج الكويت للصف الثاني عشر مع الرقم المدني

يمكن لطلبة الصف الثاني عشر من الثانوية العامة الاطلاع على نتائج امتحانات العام الدراسي 2022 م من خلال الرقم المدني عبر المربع الإلكتروني الثاني عشر باتباع الخطوات التالية

الدخول فِيْ موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية. ثم قم بتسجيل الدخول إلى الموقع. انقر فوق نتائج الطالب. ثم حدد فصل الطالب. اختر المرحَلْة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.

أدخل الرقم المدني.

انقر فوق بحث.

تظهر نتائج البحث على الشاشة.

ما هِيْ امتحانات الدور الثاني فِيْ الكويت

هِيْ الاختبارات التي يجريها طلاب المرحَلْة الثانوية فِيْ دولة الكويت فِيْ الخليج العربي بعد أن يكونوا قد أكَمْلوا ونجحوا فِيْ اختبارات الجولة الأولى. بدأت اختبارات الجولة الثانية فِيْ 17 يوليو وانتهت فِيْ 26 يوليو، وبدأت عملية التصحيح بمجرد تسليم الاختبارات من قبل الطلاب، لإصدار النتائج بأقصى سرعة.

تعرف على نتائج الجولة الثانية فِيْ الكويت

يمكن للطلاب الاستفسار عن نتائج الثانوية العامة باتباع الخطوات التالية

الدخول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية. ثم انقر فوق نتائج الطالب. اكتب الاسم الكامل للطالب. ثم أدخل رقم الاختبار. أدخل موقع الاختبار. ثم انقر فوق أيقونة إظهار النتائج.

رَابِطْ نتائج الثانوية العامة بالرقم المدني، الطابق الثاني، الكويت

يمكن للطلاب تسجيل الدخول من خلال موقع النتائج العامة والخاصة التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية للتحقق من نتائجهم فِيْ المرحَلْة الثانوية، حيث أطلقت الوزارة موقع النتائج ليسهل على الطلاب الحصول على نتائجهم.