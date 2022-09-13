نتائج اللوتو اللبناني سحب اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 ، كان من المقرر ان يتم سحب نتائج اللوتو اللبناني في مساء يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر سبتمبر عام 2022 ذلك ضمن جوائز اليانصيب الوطني اللبناني عن طريق بث حي ومباشر على شاشه التلفزيون اللبناني، من خلاله سيتم توزيع الجوائز واليانصيب على الاشخاص، وتم اضافه رابط لمعرفه نتائج اللوتو اللبناني بشكل مباشر على الانترنت، وسيتم اجراء سحبين في كل اسبوع ذلك بدايه من يوم الاثنين الى يوم الخميس من كل اسبوع.

موعد توزيع جواز اللوتو اللبناني 2022

سحب اللوتو في يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، وذلك عن طريق القناه التلفزيونيه اللبنانيه عبر البث المباشر حيث يطمح الكثير من الاشخاص اللبنانيين بصدور الحظ لهم ضمن جائزه اليانصيب اللبناني، وسيتم توزيع اليانصيب اللبناني في يوم الاثنين في الثاني عشر من سبتمبر لعام 2022 ويوم الخميس ايضا في السادس عشر من سبتمبر لعام 2022 وذلك عبر البث المباشر على تلفزيون لبنان.

الاستعلام عن اللوتو اللبناني 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج اللوتو اللبناني مع زيد اون لاين، حيث عبر الرابط التالي يتم حجز ارقام الحظ لابناء الشعب اللبناني الكريم ، وذلك لتنميه قدرات الشعب اللبناني ورفع طموحاته ، فقامت بتقديم العديد من العروض اليانصيب لعام 2022 وذلك لان لبنان تور بضائقة ماليه صعبه، هذا وقد تم بث اليانصيب بشكل مباشر في الامس في الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 وسيتم الاعلان عن جائزه اليانصيب الاخرى في الثالث للسادس عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 الذي يوافق يوم الخميس.

نتائج اللوتو اللبناني 2022

اللوتو اللبناني 2039 يبدا من يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ايلول لعام 2022 وذلك بالسحب المباشر على القناه التلفزيونية، وسيتم سحب على لعبه زيد ايضا في تاريخ 12 من سبتمبر لعام 2022 ، يصدر اللوتو اللبناني عن شركه اليانصيب الوطنيه في لبنان، وتم تقديم الكثير من الجوائز اللوتو وجواء السحب زيد 2039 وذلك يوم الاثنين، وسيتم نقل احداث توزيع جوائز اللوتو اللبناني عبر البث المباشر على التلفزيون اللبناني وجواء الزيت 2039.

هذا وقد تم توزيع جوائز يوم الاثنين الماضي في تاريخ الثاني عشر من سبتمبر لعام 2022، وسيتم توزيع الجوائز الاخرى في يوم الخميس القبل.