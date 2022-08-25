نتائج المدارس المهنية واعداديات التمريض الدور الاول 2022 الأن على موقع وزارة التربية والتعليم، أعلنت وزراة التربية والتعليم العراقية قبل ساعات من يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022، نتائج المدارس المهنية واعداديات التمريض الدور الاول، لكافة المحافظات بعد فترة طويلة من القلق والانتظار، كما ويمكن الاستعلام عن نتائج المدارس المهنية واعداديات التمريض عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج المدارس المهنية والاستعدادات التمريضية الجولة الأولى 2022

وفِيْ بيان عاجل صادر عن وزارة التربية والتعليم فِيْ دولة العراق، أعلن عن نتائج المدارس المهنية والاستعدادات التمريضية للجولة الأولى لعام 2022، وتلقى الطلاب وأهاليهم هذا الخبر باهتمام واهتمام كبير، حيث كانت تنتظر بعض الوقت للتحقق من أسعارها واجتازت تلك المرحَلْة بنجاح، وأعلنت الوزارة أيضًا عن تفعيل الرَابِطْ إلى موقع Baa الرسمي ليسهل على جميع الطلاب التحقق من نتائجهم إلكترونيًا من المنزل، ولكن فِيْ أقرب وقت ونتيجة لذلك، استقبل الموقع آلاف التسجيلات من الطلاب الذين أرادوا معرفة نتائجهم، الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً على الموقع.

استشارة حول نتائج المدارس المهنية والاستعدادات التمريضية الجولة الأولى 2022

تبشر نتائج المدارس المهنية والاستعدادات التمريضية للجولة الأولى من عام 2022 بالخير لجميع الطلاب، رجالا ونساء، فِيْ كل مكان فِيْ العراق، بحسب العديد من المصادر الرسمية التابعة للوزارة. مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها حتى تظهر النتيجة، وهذه الخطوات كالتالي

أولاً، يضغط المستخدم الرَابِطْ الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

. ثم انقر فوق الأيقونة للتحقق من نتائج المدارس المهنية وإعدادات التمريض، الجولة الأولى 2022.

تحديد المقاطعة التي يقيم بها الطالب.

ثم يجب عليك إدخال جميع بيانات الطالب من خلال الرجوع إلى النتيجة.

أخيرًا، يتم الضغط على الزر لرؤية النتيجة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تفعيل رابط نتائج المدارس المهنية واعداديات التمريض، عبر موقع الوزارة، وذلك ليسهل على كافة الطلاب معرفة نتائجهم بسهولة، كما ويجب على الطالب ادخال كافة البيانات المطلوبة لمعرفة النتيجة.