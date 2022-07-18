نتائج المراسلة 2022 في الجزائر، تم اليوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو للعام 2022 الإعلان عن نتائج امتحان المراسلة في مدينة الجزائر والتي كان قد انتهى منها الطلاب والطالبات في الأيام القليلة الماضية، ويبحث عدد كبير من الأهالي ومن أولياء الأمور عن نتائج المراسلة 2022 في الجزائر، تابعونا.

الاعلان عن نتائج المراسلة 2022 في الجزائر

تم لاعلان اليوم عن نتائج المراسلات للعام الحالي 2022 في مدينة الجزائر، في كافة ولايات الجزائر على حسب ما تم الاعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم الجزائرية، وتم النشر من خلال الرابط المباشر من هنا، ويمكن بشكل مباشر للطلاب واولياء الامور استخراج النتيجة والكشف عنها من خلال رقم التسجيل الوطني، وسوف يتم تفعيل الرابط المباشر من خلال من خلال موقع الديوان الوطني والتكوين والتعليم علة مدار الايام القليلة القادمة.

نتائج امتحان إثبات المستوى 2022 onefd.edu.dz

انتشر البحث عن رابط نتائج امتحان اثبات المستوى من خلال رقم التسجيل في الخاص بمدينة الجزائر، وهناك عدد من الخطوات الواجب اتباعها للحصول لى النتائج بشكل دقيق منها ما يلي:

يمكنك التوجه إلى الرابط الخاص بموقع الديوان الوطني والتكوين الخاص بالتعليم عن يعد من هنا.

يتم تحديد اختيار نتائج المراسلة 2022 امتحان إثبات المستوى .

ثم قم بكتابة رقم التسجيل .

ثم قم بالإجابة على المسألة المتواجدة على الشاشة .

وبعدها قم بالنقر على عرض النتيجة .