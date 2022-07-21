نتائج المراسلة 2022 ..”هُـنا” رَابِطْ موقع كشف نقاط نتائج اثبات المستوى المراسلة onefd.edu.dz لطلاب ثانوي

مراسلات النتائج 2022 عبر onefd.edu.dz النتائج بالاسم واللقب. نقدم تفاصيلهم فِيْ هذا المقال من خلال موقع “علمني”. من المقرر أن يعلن الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للتدريب والتعليم عن نتائج اختبار المراسلة لمستوى 2022. وسيتم ذلك تدريجياً لكل ولاية من ولايات الجزائر. يأتي ذلك بهدف مراعاة أنه لن تكون هناك مشاكل فِيْ تحميل النتائج على الطلاب من خلال الموقع الرسمي inscriptic.onefd.edu.dz 2022.

وفِيْ السياق ذاته، أكدت وزارة التربية الجزائرية أن إعلان نتائج المراسلات 2022 وصدرت يوم الاثنين الثامن عشر من يوليو الجاري. هذا خاص بولايات ضرار، الأغواط، بانتا، سطيف، الجلفة، المدية، تمنراست، تسليت، قسنطينة.

صدرت نتائج اختبار مستوى المراسلة يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2022 لولايات سكرة وتيزي وزو وصيدا وبشار وعين الدفلة وتيارت وعنابة ومستغانم وسوق أهراس.

من المقرر أن تظهر نتائج ولايات الجزائر، بجاية، تلمسان، وهران، سكيكدة، ورقلة، الشلف، تبسة والوادي يوم الأربعاء 20 يوليو 2022.

نتائج المراسلات 2022

تأتي نتائج اختبار المراسلة على مستوى 2022 فِيْ الجزائر بعد أن أكَمْل طلاب من عدة ولايات اختبار المستوى لدورة 2022. وفِيْ نفس السياق، يخطط المكتب الوطني للتعليم والتدريب عن بعد لإعلان نتائج المراسلات لجميع التربويين. المستويات عبر الويب. وفِيْ السياق ذاته، أشار المكتب إلى إعلان النتائج يوم الاثنين 18 يوليو 2022.

نتائج اختبار مستوى المباراة 2022

يشار إلى أنه تم تنفِيْذ نظام الضرائب الإلكترونية 2022 فِيْ ولايات الجزائر، والتي استمرت حتى 10 مايو الماضي. من خلال المنصات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء اختبار الموقع فِيْ عدة مراكز موزعة فِيْ جميع أنحاء التراب الوطني. حيث تعتبر نقاط امتحان مستوى المراسلات من النقاط المهمة للطلاب فِيْ احتساب نسبة النجاح، بالإضافة إلى نقاط المراقبة المستمرة والتي تشمل المهام الإلكترونية ومهام الرفع.

الموقع الرسمي للكشف عن نتائج مراسلات onefd.edu.dz 2022

الموقع الرسمي لنتائج المراسلات onefd.edu.dz يكشف عن عام 2022. إنه مهم للطلاب والطلاب الذين خضعوا للاختبار فِيْ ولايات مختلفة من الجزائر. وتجدر الإشارة إلى أن النجاح فِيْ اختبار تحديد المستوى يتحقق بالحصول على درجة تساوي أو تزيد عن 10/20، حيث يتم حساب متوسط ​​اختبار تحديد المستوى ودرجة المراقبة المستمرة للموسم الأكاديمي 2022.

كيفِيْة حساب المعدل التراكَمْي فِيْ نقاط المراسلة

شرح المكتب الوطني للتدريب والتعليم عن بعد. طريقة كشف وحساب المعدل العام فِيْ نقاط درجة المراسلات. والذي يتم على النحو التالي

المعدل التراكَمْي الكلي = (2x GPA للامتحان النهائي + نقطة المراقبة المستمرة) / 3 فِيْ حالة عدم حصول الطالب على CCP، فإن المعدل التراكَمْي العام يساوي GPA للامتحان فقط.

رَابِطْ الموقع الرسمي onefd للكشف عن نتائج مراسلات 2022

بعد ذلك، سنناقش معك الرَابِطْ onefd، الذي يكشف عن نتائج مراسلات 2022، والتي من خلالها يتم الإعلان عن المكتب الوطني للتدريب والتعليم عن بعد. حيث يتم الكشف عن نتائج نقاط المراسلات من خلال الخطوات التالية

أولاً، انتقل إلى رَابِطْ الموقع الرسمي inscriptic.onefd.edu.dz

ثم أدخل رقم التسجيل.

ثم أدخل رقم ميلادك.

ثم أدخل رمز التأكيد.

أخيرًا، انقر فوق الزر استعراض النتائج.

بنهاية موضوعنا نكون قد علمنا بالتفصيل عن نتائج اختبار المراسلة بمستوى 2022 ورَابِطْ الكشف عن النقاط وطريقة الحصول على النتائج من خلال رَابِطْ مكتب التدريب الوطني. وموقع التعليم عن بعد inscriptic.onefd.edu.dz. بالإضافة إلى ذلك، أخبرناك أيضًا بكيفِيْة حساب المتوسط ​​العام فِيْ نتائج المطابقة.