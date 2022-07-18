نتائج المراسلة 2022 onefd inscriptic.onefd.edu.dz/releve

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم في الجزائر عنا نتائج المراسلة 2022 onefd inscriptic.onefd.edu، و نتائج امتحانات اثبات المستوى الخاص بدورة ماي 2022 وتم وضعه من قبل الديوان الوطني للتعليم في كل من المراكز التالية:

مركز ولاية الجلفة.

مركز ولاية وهران.

مركز ولاية تيزي وزو.

مركز ولاية الأغواط.

مركز ولاية عين الدفلة.

مركز ولاية بشار.

وسوف يتم نشر جميع نتائج إثبات المستوى المتبقية يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وخصصت وزارة التربية والتعليم في الجزائر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد onefd.edu.dz، للمتعلمين الذي لم يحالفهم الحظ في مزاولة دراستهم في المؤسسات التعليمية ، لرفع مستواهم التعليمي وكذا كفرصة أخرى للعودة إلى مضمار التعليم والذي به يمكنهم دخول شتا المجالات الاقتصادية الصناعية الثقافية وغيرها.

نتائج المراسلة 2022

تم الإعلان عن نتائج المراسلة للعام الحالي 2022 وسوف يتم استكمال النتائج يوم غد الثلاثاء وبعده الأربعاء، وهناك طريقة سهلة يتبعها المتعلمون لاستخراج نتائج الدورة الاستدراكية ومعرفة المعدلات من خلال الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى قم بالولوج إلى من هنا.

ثانيا ستجد خانات فارغة المطلوب منك ملئها بتدقيق لمعرة النتائج.

بدا بملء بياناتك بكتابة رقم التسجيل الذي يمكنك استخراجه من موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد .

في الخانة التي تليها قم بكتابة تاريخ ميلادك.

ثم في الخطوة الموالية تجد عبارة ” اكتب في الإطار الفارغ الأحرف المقابلة دون ترك فراغات “

بعد كتابة الأحرف قم بالنقر فوق استعراض لتظهر أمامك نتائج اثبات المستوى.

وفي نهاية المقال نامل أن نكون قد وضحنا لكم جميع المعلومات الخاصة بنتائج المراسلة 2022 onefd inscriptic.onefd.edu.dz/releve، على أن يتم استكمال الإعلان عن بقية النتائج يوم غد الثلاثاء ويوم بعد غد الأربعاء.