رابط نتائج المفاضلة العامة والمهنية 2021-2022 الحد الأدنى للقبول الجامعي mof.sy، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في سوريا الإعلان عن نتائج المفاضلة العامة والمهنية 2021-2022 عبر موقعها الرسمي، كما وتم تفعيل رابط نتائج المفاضلة العامة والمهنية قبل قيلي لتمكن كافة الطلبة والطالبات معرفة نتائجهم عبر الموقع الرسمي mof.sy، من خلال رقم الاشتراك و الاسم.

موعد نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2022-2023

ينتظر الكثير من الطلبة على أحر من الجمر موعد نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2022-2023، لمعرفة الجدالأدنى وحسب ما اكدت بعض المصادر بأنه سيتم الإعلان عن نتائج المفاضلة العامة في سوريا خلال الساعات القليلة وقد أفادت بعض المصادر بان نتائج مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي 2022 بلغ نحو 66.53٪ لكلا الفرعين.

رابط نتائج المفاضلة العامة والمهنية 2021-2022 الحد الأدنى

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في الأردن عن تفعيل رابط نتائج المفاضلة العامة والمهنية 2021-2022، وأكدت الوزارة بان النتائج سيتم الإعلان عنها اليوم أو غدا بأبعد تقدير، وسيتمكن كافة الطلبة من معرفة نتائجهم من علال الرابط نتائج المفاضلة العامة والمهنية mof.sy، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، والجدير بالذكر بان وزارة التعليم العالي في سوريا قج أصدرت مفاضلات للقبول الجامعي.

الاستعلام عن نتائج المفاضلة العامة 2021-2022

يمكن الإستعلام عن نتائج المفاضلة العامة 2021-2022 وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية بالتفصيل:

أولا قم بالدخول الى موقع الوزارة التعليم العالي الرسي

قم بالضغط على نتائج المفاضلة العلمية و المهنية

قم بختيار نتائج المفاضلة العامة في سوريا.

ادخل رقم الإشتراك الخاص بك والفرع الخاص بك

أخيرا قم بالنقر على ايقونة عرض النتائج

أعلنت وزارة التعليم العالي خلال ساعات سيتم الإعلان عن نتائج المفاضلة العامة والمهنية 2021-2022 من خلال الاسم ورقم الاكتتاب، كما سيتمكن كافة الطلاب قادرين على الاستعلام عن نتائج القبول الجامعي.