نتائج امتحان الثانوية العامة الدورة الأولى ( المحافظات الجنوبية قطاع غزة ) 2022 tawjihi.mohe.ps

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين عن مَوعِد إعلان نتائج امتحان البكالوريا للدورة الأولى للمحافظات الجنوبية وقطاع غزة للعام الدراسي 2022 ومن المقرر إعلان النتائج. الثانوية فِيْ الضفة الغربية، وكذلك نتائج الثانوية العامة فِيْ قطاع غزة خلال ست ساعات، أي فِيْ تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت 30 تموز 2022، ستكون نتائج التوجيهِيْ المعلن عنها فِيْ قطاع غزة والضفة الغربية عبر رَابِطْ وزارة التربية والتعليم العالي tawjihi.mohe.ps وهُو الرَابِطْ الرسمي والوحيد للوزارة. أوجدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أساليب عديدة يمكن من خلالها استخلاص نتائج المرشد الفلسطيني.

نتائج الامتحان الثانوي من الجلسة الأولى.

سيتم إعلان النتيجة الرسمية على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي، وسيتم الإعلان عنها فور اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم.

الدخول فِيْ رَابِطْ وزارة التربية والتعليم العالي التوجيهِيْ.

اكتب رقم المقعد فِيْ المكان المحدد.

انقر على نتيجة الاستعلام.

تحقق من نتيجة توجيهِيْ فلسطين من خلال هاتفك المحمول

من جانبها، قدمت شركات الهاتف المحمول العاملة فِيْ الأراضي الفلسطينية طريقة سهلة وبسيطة لاستخراج نتائج التوجيهِيْ فِيْ قطاع غزة والضفة الغربية من خلال رسالة قصيرة SMS على الهاتف المحمول، وذلك لتسهِيْل الأمر. الطلاب وأولياء الأمور، وستكون هذه الخدمة متاحة بعد الموافقة على نتيجة الثانوية العامة فِيْ الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد ذلك يمكن للطلاب والطالبات إرسال رسائل نصية للاستعلام عن نتائج الدورة الأولى من توجيه 2022.

استعلام عن النتيجة شركة للهاتف المحمول

إذا كنت من مستخدمي شبكة المحمول فِيْمكنك عزيزي الطالب التحقق من النتيجة برسالة قصيرة حسب الخطوات التالية

إذا كنت من سكان الضفة الغربية، اكتب حرف W.

إذا كنت من سكان قطاع غزة، اكتب حرف G.

اضغط على زر المسافة.

اكتب رقم مقعدك.

أرسل الرسالة إلى الرقم 37002.

استخرج النتيجة من شبكة Ooredoo

ولكن إذا كنت، عزيزي الطالب، مستخدمًا لشبكة OREDO للهاتف المحمول، فإن الشيء الوحيد الذي عليك فعله، عزيزي الطالب أو طالب المدرسة الثانوية، الجلسة الأولى 2022، هُو اتباع الخطوات التالية