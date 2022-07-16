نتائج تحقيق الزمالك مع طارق حامد “بعد القمة”.. الاتحاد يترقب

قرر نادي الزمالك المصري، وضع لاعب الوسط طارق حامد قيد التحقيق، فِيْ إطار غيابه عَنّْ الفريق لفترة طويلة، فضلًا عَنّْ الكشف عَنّْ موقفه من الانتقال إلَّى الاتحاد خلال الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

وأشارت تقارير مصرية إلَّى أن طارق حامد أبلغ مسؤولي الزمالك خلال التحقيق بأنه موجود فِيْ أوروبا، للفترة الماضية، للعلاج، لكن تم رفع توصية لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بخصوص اللاعب. الموقف بعد الانتهاء من التحقيق، وأن اللاعب لم يقدم أي مستند طبي يبرر غيابه الطويل عَنّْ الفريق الأبيض.

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ستعرف نتائج التحقيق مع طارق حامد بعد مباراة الزمالك والأهلي فِيْ نهائي كأس مصر المقرر لها 21 يوليو.

وكان نادي الزمالك قرر عدم تجديد عقد طارق حامد الذي ينتهِيْ فِيْ أغسطس المقبل، لكن الإدارة هددت اللاعب بتقديم شكوى ضده فِيْ حال انضمامه إلَّى الاتحاد قبل انتهاء عقده مع النادي المصري.

وقع طارق حامد عقودًا للانضمام إلَّى صفوف الاتحاد، خلال الموسم الرياضي 2022-2023، بعد دخوله الفترة الحرة مع الزمالك.

طارق حامد يبحث عَنّْ حلول ودية لإنهاء أزمته مع الزمالك، والانضمام لصفوف الاتحاد الذي يستعد لمعسكر تحضيري للموسم الرياضي الجديد.

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