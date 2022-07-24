نتائج ثالث ثانوي 2022 اليمن جميع المحافظات moe.gov.ye عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية، أن مَوعِد نشر نتائج الصف الثالث لليمن 2022 يقترب أيضا لجميع طلاب الأدب والعملي، بنتائج الصف الثالث الثانوي فِيْ اليمن.

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

ينتظر العديد من الطلاب بعد فترة صعبة من الاختبارات للاطلاع على النتائج، حتى يتمكنوا من الاستعلام عنها فور تحميلها على الموقع الرسمي للوزارة، من خلال رقم جلسة الطالب، كل ما عليك فعله هُو متابعة وتطبيق. الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة الموقع الرسمية وزارة التربية والتعليم اليمنية من خلال متصفح الويب.

بعد ذلك تفتح الصفحة الرئيسية للموقع، تحتاج إلى تحديد القسم الذي تنتمي إليه، سواء أكان أدبيًا أم علميًا.

ستظهر لك صفحة لإدخال البيانات، وكتابة الاسم الكامل والصحيح للطالب، ثم كتابة رقم المقعد وجميع البيانات المعروضة أمامك فِيْ الحقول المحددة.

حدد العام الدراسي.

تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها.

يجب النقر فوق مربع الاختيار للتحقق من أنك لست روبوتًا.

انقر فوق مربع عرض النتائج وسيتم عرضه أمامك.

مَوعِد إعلان نتائج الثانوية العامة فِيْ اليمن

أدلى السيد محمد حسين الضبا، مدير عام الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم اليمنية، ببعض التصريحات المهمة بخصوص مَوعِد النتيجة، ومنها ما يلي

وتتوقع الوزارة نشر النتائج على الإنترنت فِيْ آب (أغسطس) المقبل، ما لم تكتمل عملية التصحيح بدقة عالية قبل ذلك التاريخ.

وأوضح أن إجراءات الاستشارة تتم عبر موقع الوزارة على الإنترنت من خلال اسم الطالب ورقم مقعده.

بالإضافة إلى تزويد الوزارة برقم منتسب لتسهِيْل عملية الاستشارة وتقليل الضغط على موقع الوزارة وهُو (738108111).

بالإضافة إلى تزويد الوزارة برقم منتسب لتسهِيْل عملية الاستشارة وتقليل الضغط على موقع الوزارة وهُو (738108111). وتجدر الإشارة إلى أن طريقة الاستشارة تتم من خلال رسائل WhatsApp باستخدام رقم المقعد.

فِيْ نهاية المقال الثالث ثانوي نتائج 2022 اليمن نوضح الخطوات الواجب اتباعها للاطلاع على نتائج الصف الثالث الثانوي اضافة الى توضيح ما اعلنته الوزارة بخصوص مَوعِد جمع النتائج ورقم الاستعلام. . وزارة التربية والتعليم اليمنية.