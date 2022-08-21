[كل المحافظات] نتائج سادس اعدادي دور اول 2022 الرسمي epedu.gov.iq، ينتظر الكثير من الطلبة وأولياء الأمور نتائج سادس اعدادي دور اول 2022 العراقية على أحر من الجمر، وذلك بعد الإعلان من قبل الوزارة التربية والتعليم الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق بشكل رسمي، حيث ستعرض كافة الدرجات الطلية عبر الموقع الخاص بالوزارة epedu.gov.iq، حيث سيتم الغعلان عن موعد نتائج سادس اعدادي دور اول بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

الامتحانات الإعدادية السادسة 2022

انتهى الامتحانات السادسة للعام الدراسي 2022/2022 فِيْ جميع المحافظات قبل أيام لفرعيها العلمي (البيولوجي – التطبيقي) وكذلك الأدبي، وبعد ذلك بدأت الأخبار تنتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت، خاصة من خلال مجموعات Telegram وقنوات YouTube بخصوص مَوعِد النتيجة التي تظهر، وسنتابع فِيْ هذا المقال إلى التاريخ الرسمي لنشر نتائج الجولة الأولى من ثانوية الساد.

بدأت الامتحانات نهاية يوليو 2022 ووصل مستوى الامتحانات للصف السادس الثانوي الفروع العلمية والأدبية لهذه الجولة على مستوى متوسط ​​، حيث لم تكن هناك شكاوى من الطلاب حول صعوبة الامتحانات، ونأمل أن يكون هذا الأمر واعدًا نوعًا ما من حيث نسب النجاح، وانتهى بنهاية العام الدراسي. الأسبوع الأول من أغسطس.

مَوعِد صدور نتائج الثانوية العامة السادسة

أما بالنسبة لمَوعِد ظهُور النتائج فقد انتشرت أخبار كثيرة عنه بين الطلاب، أما بالنسبة لمصادر هذا الخبر فغالبية منهم من المعلمين فِيْ ضوابط التصحيح المختلفة، وكثير منهم يقولون أن النتائج تظهر مبكرة. أو متأخرًا، ويرجع ذلك إلى

يختلف وقت بدء التصحيح من محافظة إلى أخرى.

إصلاح بعض المحافظات العراقية أسرع من غيرها.

بناءً على تجربتنا وبما أن النتائج ستظهر فِيْ نفس اليوم، على الأرجح.

هناك توقعات وبنسبة كبيرة بإعلان نتائج الطلاب فِيْ أحد الأيام التالية الثلاثاء 8/23 أو الأربعاء 8/24 أو الخميس 8/25 وذلك بنسبة كبيرة وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح التي تتم بشكل كبير وواسع لجميع المحافظات.

نتائج الجولة الاعدادية السادسة الاولى 2022

سنتابع معكَمْ فِيْ هذه الفقرة رَابِطْ استخراج نتيجتك بكل سهُولة، وإحدى هذه الطرق هِيْ عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث ستظهر النتائج أولاً وقت الإعلان الرسمي، وفِيْ حالة عدم عمل الموقع معك بسبب الضغط يمكنك استخراجه من خلال موقع النتائج الخاص بنا فِيْ الساعات القليلة القادمة، اتبع خطواتنا

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية عبر الرَابِطْ epidu.gov.iq .

. أدخل رمز التحقق المعروض أمامك.

ثم من القائمة الرئيسية اضغط على أخبار الوزارة متضمنة أخبار وزارة التربية والتعليم.

تجدون خبر إعلان النتيجة (فِيْ ذلك الوقت) بالضغط على رَابِطْ الوحدة الوزارية.

ثم اختر المحافظة (الكرخ بغداد مثلا) ثم اضغط على المدرسة.

احصل على بيان pdf من المدرسة وابحث عن اسم الطالب أو رقم الاختبار للعثور على النتيجة.

موقع نتائجنا

فِيْ حالة عدم عمل الموقع الوزاري كَمْا ذكرنا، اتبع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع النتائج results.mlazemna.com.

ثم اختر نتائج الثانوية العامة السادسة 2022 الجولة الأولى.

من هناك، اختر المقاطعة وانقر فوق الزر “عرض”.

اختر المدرسة وابحث عن اسم الطالب ورقم الاختبار.

هناك الكثير من التوقعات حول نتائج سادس اعدادي دور اول 2022 بأنه سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء 8/23 لعام 2022، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وسيتم عرض النتائج من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.