نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم ٢٠٢٠، تم اليوم في الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 توزيع اليانصيب الدولي لمعرض دمشق حيث تم اتاحه البحث عن اليانصيب عبر الموقع الالكتروني في دمشق، ويتم البحث من خلال وضع الرقم للبطاقه وذلك باللغه الانجليزيه، للحصول على النتيجه السليمه عن طريق تقديم رقم البطاقه وتاريخ السحب ورقم السحب ومن ثم الضغط على كلمه بحث سيتم عرض نتيجه اليانصيب في معرض دمشق الدولي.

نتيجة سحب اليانصيب معرض دمشق الدولي

للمعرفه الطريقة الصحيحة لليانصيب للبحث عن يانصيب عروض معرض دمشق الدولي، قدم معرض دمشق الدولي موقع الكتروني من خلاله يتم البحث عن نتائج اليانصيب في معرض دمشق الدولي، حيث من خلال خطوات يتم اتباعها سيكون البحث عن اليانصيب بشكل مباشر، قم بالضغط على رقم البطاقة وادخل البطاقه باللغه الانجليزيه وقم وضع الفئه الف او باء ومن ثم ادخل تاريخ سحب الرقم للبطاقه واضغط على كلمه بحث كما في الصوره ادناه.

موعد توزيع يانصيب معرض دمشق الدولي

تم توزيع جوائز يانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2022 وذلك في راس السنه الاول لمعرض يانصيب دمشق الدولي ، ويتكون عدد بطاقات اليانصيب من 500 بطاقه يتم توزيع مليار و880 الف مليون يا نصيب ويعرض معرض دمشق الدولي العديد من المزايا للمواطنين السوريين، وسيتم السحب على اليانصيب موبايل جوال من احد المعارض والأسواق الدوليه وباصدار جائزه 10 مليون ليره سوريه والعديد من الجوائز القيمة من معرض دمشق الدولي.

اليانصيب لمعرض دمشق الدولي 2022

تم اصدار اليانصيب الدولي لعام 2022 في العاشر من سبتمبر لعام 2022 وذلك بإصدارات متعدده اولها الإصدارات الدورية، حيث يسمح للمؤسسه العامه في المعارض والاسواق الدوليه باصدار اليانصيب من معرض دمشق الدولي وهذه كانت في عام 2017 واصدار راس السنه الاول يانصيب الدولي فكانوا في عام 2017 بعدد بطاقات 500,000 بطاقه ويحتوي على 1000 ليره سوريه، والجائزة لهذا العام قيمتها مليار و 800000 ليره سوريه.

يتم الدخول الى الموقع الالكتروني لمعرض دمشق الدولي من خلال البوابة الالكترونية للمعرض، ويتيح الموقع العروض الكثيرة للمتابعين والأفردا في سورية للحصول على افضل الجوائز.