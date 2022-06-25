نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الفصل الدراسي الثالث خلال tharwa.education.gov.dz

نتائج شهادة الثانوية العامة 2022 بالجزائرمن أكثر ما يبحث عنه اليوم عدد كبير من الطلاب فِيْ مختلف المحافظات الجزائرية نتائج شهادة التعليم المتوسط ​​2022 بالجزائر، بعد أن أنهى جميع الطلاب امتحاناتهم قبل أيام قليلة، حيث تم الإعلان رسميًا عن نتيجة من المقرر أن يتم إصدار الطلاب إلكترونيًا من خلال موقع ولي الأمر للطالب، حيث أن هذا هُو الموقع الوحيد المعتمد ويحصل الطلاب على نتائجهم بناءً على بعض البيانات المطلوبة داخل الموقع، ولمزيد من التفاصيل اتبع الأسطر التالية.

نتائج شهادة الثانوية العامة 2022 بالجزائر

أعلن مسؤولون بوزارة التربية الجزائرية رسمياً أن نتائج شهادة التعليم المتوسط ​​2022 فِيْ الجزائر مقررة لإتاحتها خلال الأيام القليلة المقبلة، شريطة أن يتم ذلك إلكترونياً حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم. نظرًا لأن النتيجة ستكون متاحة للطلاب من خلال موقع فضاء أولياء الأمور، بعد الموافقة على هذا الموقع لجميع الطلاب للحصول على النتائج، تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إصدار نتيجة الطالب فِيْ 30 يونيو 2022، كَمْا أعلن من قبل المسؤولين .

خطوات الحصول على نتائج شهادة التعليم الثانوي 2022 بالجزائر

الآن، يمكن لجميع طلاب المدارس الثانوية لعام 2022 معرفة نتائجهم بعد النشر الرسمي من خلال موقع Parents ‘Space على الويب، باتباع الخطوات التالية