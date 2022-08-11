نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444 واسماء المقبولين ، تسعى المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير المهارات العلمية التي تساعد في تجديد المجتمع وخلق جيل قادر على تحقيق التنمية والتقدم على الصعيدين المحلي والعالمي ، تعرف على الوظائف التعليمية التي أعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية ونتائج القبول بها ، تابعوا معنا .

الأهلية للوظائف التعليمية 1444

يعد نظام جدارا من أهم الأنظمة الإلكترونية التي تدعم أنظمة التعليم في المملكة العربية السعودية. يستفيد من هذا النظام أكثر من 2 مليون مواطن في المملكة العربية السعودية، وذلك لما يقدمه من خدمات إلكترونية متنوعة، وأهمها الخدمات المتعلقة بالوظائف التعليمية التي يمكن من خلالها التسجيل والاستعلام بطريقة ما. إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه مباشرة إلى المؤسسة أو المقر الحكومي الرسمي.

نتائج وظائف التدريس 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن نتائج الوظائف التعليمية عبر منصة جدارا، وتحديداً يوم السبت 13 أغسطس 2022 م الموافق 15 محرم 1444 هـ، مشيرة إلى أن التسجيل قد بدأ بالفعل يوم الأحد 31 يونيو.، 2022 م، واستمر التسجيل حتى يوم الأحد 7 أغسطس 2022 م.

نتائج قبول الوظائف التربوية 1444 واسماء المقبولين

يمكن معرفة نتائج المقبولين في الوظائف التعليمية وأسماء المقبولين بالذهاب مباشرة إلى منصة جدارا التي تتيح التعرف على الأسماء المقبولة بكل سهولة ويسر

تسجيل الدخول إلى منصة جدارا الإلكترونية “”.

أدخل معلومات تسجيل الدخول.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

اضغط على الخيار للاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية.

ستظهر النتيجة فور صدوره.

صلاحية الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية 1444

مدة صلاحية الرخصة المهنية لشاغلي التعليم للعام 1444 هـ 5 سنوات، وتشمل جميع المعلمين في المدارس السعودية. بعد انتهاء المدة يجب على المدرسين إجراء الاختبار مرة أخرى للحصول على الرخصة المهنية، كما يجب عليهم دفع رسوم الامتحان والتي تقدر بـ 100 ريال سعودي.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 1444

أتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية معرفة نتائج الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444 هـ من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وهي منصة جدارا التي توفر كافة المعلومات التي يحتاجها المرشحون الحصول على وظائف تعليمية. أدناه نستعرض رابط نتائج الوظائف التعليمية “”.

وفي الختام تعرفنا على نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444 واسماء المقبولين ، حيث دائماً تسعى وزارة التربية والتعليم داخل المملكة الى اعداد كادر تعليمي من أجل العمل على تطوير العملية العلمية على الصعيد المجتمعي والدولي .