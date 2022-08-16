نتائج قبول جامعة الملك فيصل 1444 من خلال بوابة القبول ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والطالبات واولياء الامور ممن يؤدون الالتحاق بالجامعات حول معرفة نتيجة القبول الخاصة بهم ومن تلك الجامعات التي يتم البحث عن نتائج القبول الخاص بها جامعة الملك فيصل ، وبالإضافة إلى أن قبول الجامعي من الامور المهمة للالتحاق في جامعة الملك فيصل 1444 للعام الجديد والتي تعد من الجامعات الرائدة داخل المملكة ، تابعوا معنا .

جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية

جامعة الملك فيصل من الجامعات السعودية المتميزة. كانت بداية جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء عام 1975 هـ، وأشرف على إنشاء جامعة الملك فيصل، والتي أصدرت مرسومًا ملكيًا بإنشاء جامعة الملك فيصل، وتعتبر الجامعة حاليًا من أهم الجامعات السعودية. على وجه الخصوص، وتقدم العديد من الكليات والتخصصات المتميزة، كما تعمل الجامعة على توفير نظام تعليم عن بعد ضمن مسارات الجامعة. تسعى الجامعة إلى تخريج جيل قادر على أدواته العلمية وقادر على النهوض بنفسه ومجتمعه، من خلال التخصصات المحددة التي تقدمها على المستويين العلمي والعملي، والتي تشمل الطلاب والطالبات.

نتائج القبول بجامعة الملك فيصل

أعلنت نتائج القبول في جامعة الملك فيصل يوم الاثنين 17/1/1444 هـ الموافق 15/8/2022 م لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم. يمكن الاستفسار عن نتائج القبول في جامعة الملك فيصل على النحو التالي

انتقل مباشرة إلى بوابة القبول الإلكتروني لجامعة الملك فيصل “.

انقر فوق خيار نتائج القبول.

اكتب رقم هويتك / إقامتك.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

تعرف على النتيجة.

تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل

أكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك فيصل على أهمية تأكيد رغبات الطلاب الذين تم قبولهم في الدفعة الأولى. يتم ذلك من خلال الانتقال إلى حساب طلب القبول ثم النقر فوق خيار الموافقة على تأكيد طلب القبول. وبعد ذلك لاستكمال باقي الإجراءات نلاحظ أن آخر يوم للقبول الإلكتروني من المقرر أن يكون يوم الأربعاء 19/1/1444 هـ الساعة 12 ظهراً، وفي حال عدم تأكيد طلب القبول، سيتم إلغاء الطلب ولن يتم قبول الطالب نهائياً.

كيفية تأكيد نتائج القبول بجامعة الملك فيصل إلكترونيًا بخطوات 2022

يجب على الطلاب المقبولين في جامعة الملك فيصل تأكيد الطلب من خلال بوابة الطالب، وإلا فسيتم إلغاء الطلب ولن يتم قبول أي من المتقدمين نهائيًا في الجامعة. تؤكد نتائج القبول في جامعة الملك فيصل على النحو التالي

انتقل مباشرة إلى رابط جامعة الملك فيصل ““.

الضغط على خيار بوابة القبول والتسجيل.

الضغط على بوابة القبول لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس.

انقر فوق الخيار للموافقة على الشروط والأحكام.

انتقل إلى بوابة قبول الطلاب.

انقر فوق خيار نتائج القبول، واكتب رقم الهوية وكلمة المرور.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول واكتب رقم طلب الطالب.

ستظهر نتيجة القبول وتنقر فوق قبول لتأكيد الطلب.

تعليمات القبول جامعة الملك فيصل

وضعت عمادة القبول في جامعة الملك فيصل عددًا من التعليمات المهمة بخصوص الطلاب المقبولين في نتائج الدفعة الأولى، وجاءت هذه التعليمات على النحو التالي

يجب على المتقدم تأكيد رغباته من خلال حساب مقدم الطلب الذي أنشأه مسبقًا للتقديم، وذلك للدخول في مسابقة الرغبات العليا واستكمال جميع إجراءات القبول.

إذا حصل المتقدم على أكثر من قبول جامعي، فعليه إلغاء قبوله في باقي الجامعات، وبعد ذلك يجب عليه تأكيد قبوله في جامعة الملك فيصل حتى لا يتم إلغاء طلبه للقبول واستبعاده نهائياً.

سيؤدي عدم تأكيد طلب القبول خلال الفترة الزمنية المحددة إلى استبعاد الطالب.

بعد تأكيد الرغبة في القبول سيتمكن الطالب من طباعة بطاقة القبول، حيث يتم تسليم المستندات والوثائق الرسمية للجامعة كما هو مبين في البوابة الإلكترونية والجدول الزمني.

سيتم عرض مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين تم قبولهم في الكليات الصحية والطب البيطري، ويجب أن يصلوا في الوقت المحدد حتى لا يتم إلغاء القبول في الرغبات التي تم قبولهم من أجلها.

عمادة القبول والتسجيل على تويتر جامعة الملك فيصل

توفر جامعة الملك فيصل عبر حسابها على منصة تويتر العديد من المعلومات المفيدة للطلاب الجدد والراغبين في التعرف على إجراءات القبول في الجامعة. إلى عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك فيصل “.

طرق التواصل مع جامعة الملك فيصل

توفر جامعة الملك فيصل أكثر من طريقة للتواصل مع عمادة القبول والتسجيل بالجامعة وهي كالتالي

رقم موحد

البريد الإلكتروني

العنوان البريدي المنطقة الشرقية – محافظة الأحساء ص.ب 400 الرمز البريدي 31982.

موقع الكتروني “”.

رابط نتائج القبول بجامعة الملك فيصل

يمكن للطلاب المتقدمين لجامعة الملك فيصل الاستفسار عن نتائج القبول في الدفعة الأولى للعام الدراسي 1444 هـ وذلك بالذهاب مباشرة إلى بوابة القبول الإلكترونية، مع مراعاة أنه يجب على الطلاب تأكيد رغباتهم في موعد أقصاه الأربعاء 19/1 / 1444 هـ، وإلا سيتم استبعادهم. أدناه نرفق رابط نتائج القبول في جامعة الملك فيصل “”.

نتائج قبول جامعة الملك فيصل 1444 من خلال بوابة القبول ، حيث تقدم الجامعة العديد من التخصصات والبرامج التي تناسب جميع الطلاب والطالبات، في مختلف التخصصات والمهارات، وهنالك الكثير من الطلاب يسعون للحصول عليها عند القبول للدراسة في الجامعة